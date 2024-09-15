Уряд Кіпру 4 вересня позбавив українського бізнесмена Ігоря Коломойського кіпрського громадянства через приховані проти нього кримінальні справи.

Про це повідомляє DW із посиланням на видання Philenews.

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Коломойський втратив громадянство Кіпру

Рішення про позбавлення громадянства було ухвалене Кабінетом міністрів Кіпру після підтвердження того, що «паспорт був отриманий під фальшивим приводом і з приховуванням важливої інформації», частина якої стосувалася кримінальних справ, порушених проти Коломойського.

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У рішенні уряду також зазначається, що ще до моменту, коли кандидатура бізнесмена на отримання громадянства розглядалася, «було очевидно», що Коломойський є особою «підозрілого характеру», тоді як його натуралізація «створює серйозний ризик ще більшого погіршення репутації для Республіки Кіпр».

«Паспорт був відібраний в основному через те, що Коломойський не повідомив у своїй заяві про те, що проти нього були порушені кримінальні справи за ухилення від сплати податків у Росії ще у 2008 році, а громадянство він отримав у червні 2010 року», - йдеться у матеріалі Philenews.

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Зазначається, що окрім Коломойського, кіпрський уряд позбавив громадянства ще сімох осіб. Зокрема єгипетського інвестора Мохаммеда Салема та російського інвестора Максима Захарченка, його дружину і двох дітей.