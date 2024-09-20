Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році Кабінет Міністрів очікує збільшення доходів державного бюджету майже на 30%, а видатків - на 20%.
Про це йдеться у відео із засідання Кабміну.
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Оборона та безпека - пріоритет бюджету на 2025 рік
"Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що оборона та безпека країни є пріоритетом, тож на наступний рік уряд заклав 2,2 трлн грн на ці потреби:
"Бюджет на озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 млрд грн. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів".
Прем'єр-міністр підкреслив, що всі гроші платників податків Кабмін знову буде спрямовувати на фінансування військових потреб.
За його словами, інші пріоритети — такі як соціальні програми, освіта, медицина — допомагатимуть фінансувати міжнародні партнери.
У Раді представили проєкт держбюджету на наступний рік
20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
“В таких непростих умовах та з обмеженими ресурсами ми змогли гарантувати основний пріоритет наступного року - безпеку країни. Можу впевнено сказати, що за планом бюджету на 2025 рік оборону України буде забезпечено”, - повідомив Марченко.
Прогноз макропоказників на 2025 рік, що був закладений в проєкт бюджету, передбачає зростання реального ВВП на 2,7%; індекс споживчих цін - 9,5%; середньомісячна заробітна плата - 24 389 грн.
Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.