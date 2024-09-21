У Києві зʼявився мурал «Мудрий панує над зірками».

Його створили в рамках проєкту «ГУРКІТ від ГУРу».

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Новий стінопис присвячений успішним операціям українських розвідників та Сил оборони. Серед них - атаки морських дронів «Маґура» на російські кораблі.

На Подолі з’явився мурал «Мудрий панує над зірками»

Новий мурал зобразили на столичному Подолі - на стіні будинку 51 по вулиці Нижній вал.

Його автор - художник Володимир Манжос.

Назву «Мудрий панує над зірками» обрали не випадково. Вона збігається з гаслом українських військових-розвідників.

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У сюжеті стінопису художник звертається до успішних операцій ГУР: атак морських дронів «Маґура» в межах спільних операцій з СБУ та ВМС України, які змусили майже повністю капітулювати Чорноморський флот РФ та завдали йому неабияких втрат, включно зі знищенням флагманського корабля флоту.

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На передньому плані муралу зображено сову, яка є символом ГУР.

Вона рухається на серфі по бурхливому морю, впевнено тримаючи поставу та контроль над ситуацією. Позаду неї рука, яка символізує невидиму роботу ГУР, що задає тональність всім подіям: роботі морських дронів та знищенню військових російських баз кораблів в Чорному морі.

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Знизу зображено девіз ГУР Sapiens dominabitur astris. А на небі бачимо власне самі зірки - сузірʼя Тельця, яке символізує Україну.

«Сьогодні Головне управління розвідки МОУ є однією з найкращих військових розвідок у світі та, звісно, однією з найефективніших структур в складі Сил Оборони України. За час повномасштабного вторгнення ГУР МО сформувало свій унікальний підхід до розробки та проведення операції, яким захоплюється весь світ», - розповів Президент БФ «Сучасна Україна» та ініціатор проєкту Володимир Гавриш.

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«ГУРКІТ від ГУРу»: що відомо про акцію

Відкриття муралу стало продовженням акції «ГУРКІТ від ГУРу», в рамках якої на початку вересня презентували компʼютерну гру «Гуркіт на болотах», де кожен може спробувати себе в ролі оператора сучасного українського надводного дрона «Маґура» та задонатити на його придбання.

Гра «Гуркіт на болотах».

«Україна завжди була морською державою, і сьогодні ми вшановуємо тих, хто щоденно захищає наші водні кордони. Цей мурал - не просто прикраса міста, це данина поваги всім героям, які щоденно ризикують життям заради свободи України. Ми стоїмо перед символом незламності, який нагадує нам про те, що перемога не тільки в наших серцях, а й на кожній морській хвилі, в кожній військовій операції та в кожному акті відваги», - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

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Під час відкриття муралу також відбувся запуск лімітованого накладу в 300 шт. поштової марки за мотивами муралу за підписом автора та лімітована версія за підписом Кирила Буданова, презентація ексклюзивного «скіну» для карт Монобанку та тематичного дропу мерчу бренду SYNDICATE за мотивами муралу.

Всі гроші, залучені під час акції підуть на купівлю надводного дрона «Маґура». Мета збору - 10 млн гривень. Посилання на банку збору - https://send.monobank.ua/jar/2Z2G9sPcZi.