У п'ятницю російські війська масовано обстріляли Харків. 

Вдарили з авіації.

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Під атакою були три райони міста. 

«Для ударів був використаний літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК», - зазначили в прокуратурі. 

Станом на ранок ДСНС повідомила про 11 постраждалих. З них троє неповнолітніх.

Удар по Харкову: куди влучили росіяни

Окупати атакували місто близько 22:45.

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У Холодногірському районі авіабомба влучила по території приватного будинку. 

У Шевченківському районі - у проїжджу частину біля лікарні. 

«Бомба влучила у проїжджу частину в декілька десятків метрів від лікарні, а саме - пологового відділення, де на той час перебувало дуже багато пацієнтів», - розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.

У Київському районі «прилетіло» по території підприємства.

Момент удару по Харкову

Правоохоронці показали момент ворожого авіаудару по місту. 

Кадри влучання зафіксував відеореєстратор автівки, що проїжджала повз.

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Окупанти атакують Харківську область

Внаслідок обстрілів Куп’янського району напередодні загинуло двоє людей. Ще двоє - поранені. 

Військові РФ з авіації поцілили по території ринку у селищі Ківшарівка. 

Зруйновано магазин та дитячий садок.

«20 вересня о 15:15 внаслідок авіаційного обстрілу загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка», - повідомили в поліції. 

У 59-річної жінки вибухові травми. У 60-річної мешканки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

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