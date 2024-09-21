У п'ятницю російські війська масовано обстріляли Харків.

Вдарили з авіації.

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Під атакою були три райони міста.

«Для ударів був використаний літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК», - зазначили в прокуратурі.

Станом на ранок ДСНС повідомила про 11 постраждалих. З них троє неповнолітніх.

Удар по Харкову: куди влучили росіяни

Окупати атакували місто близько 22:45.

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У Холодногірському районі авіабомба влучила по території приватного будинку.

У Шевченківському районі - у проїжджу частину біля лікарні.

«Бомба влучила у проїжджу частину в декілька десятків метрів від лікарні, а саме - пологового відділення, де на той час перебувало дуже багато пацієнтів», - розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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Момент удару по Харкову

Правоохоронці показали момент ворожого авіаудару по місту.

Кадри влучання зафіксував відеореєстратор автівки, що проїжджала повз.

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Окупанти атакують Харківську область

Внаслідок обстрілів Куп’янського району напередодні загинуло двоє людей. Ще двоє - поранені.

Військові РФ з авіації поцілили по території ринку у селищі Ківшарівка.

Зруйновано магазин та дитячий садок.

«20 вересня о 15:15 внаслідок авіаційного обстрілу загинули 43-річний чоловік та 53-річна жінка», - повідомили в поліції.

У 59-річної жінки вибухові травми. У 60-річної мешканки медики діагностували гостру реакцію на стрес.