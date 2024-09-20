Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоханніса ухвалила рішення прискорити закупівлю боєприпасів у відповідь на війну Росії проти України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Euractive.

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Румунія буде нарощувати стратегічні резерви озброєння - що відомо

Як зазначили у раді, агресивна позиція Росії призвела до змін у регіональній безпеці.

Ці зміни вимагають переоцінки, зміни пріоритетів і реконфігурації програм військових закупівель.

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Згідно із заявою CSAT, оновлення спрямовані на зміцнення оборонних можливостей Румунії для протидії новим загрозам.

Вони охоплюють «збільшення обсягів закупівлі боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів».

Рада акцентувала на необхідностях для Румунії:

розвивати свій внутрішній промисловий потенціал з виробництва сучасної військової техніки, підтримувати в робочому стані наявну техніку, і забезпечувати безпеку ланцюга поставок.

виробляти та розробляти нове обладнання для посилення військового потенціалу під час криз або у воєнний час.

На засіданні також розглядалися останні події російської агресії у регіоні, зокрема нещодавні ескалації, які є «кричущими порушеннями міжнародного права».

Більше по темі Українські медіа: міністр оборони Умєров звільнив заступників Буданова Анонімні джерела “Бабеля” стверджують, що міністр оборони Умєров звільнив заступників керівника ГУР, втім, у розвідці відмовились коментувати.

«Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі, що має значні наслідки як для Європи, так і для євроатлантичного регіону.

Були обговорені додаткові заходи стримування і контрзаходи для реалізації на національному рівні і за підтримки союзників по НАТО», - ідеться в заяві.

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Румунія закликала НАТО відреагувати на порушення повітряного простору РФ

18 вересня під час зустрічі "Бухарестської дев'ятки" (B9) міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що НАТО має рішуче та скординовано діяти у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу.

"Країни "Бухарестської дев'ятки" глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - зазначав Тилвар.