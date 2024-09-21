Telegram-канал Astra повідомляє, що безпілотники вдарили по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Місцеві пабліки пишуть, що під ударом опинився склад з боєприпасами.

За даними медіа, тут розташовані дві російські військові частини.

Місцева влада підтвердила атаку.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує начебто російські ППО та РЕБ придушили два українських безпілотники. А пожежа нібито виникла через уламки збитого дрона.

Advertisement

«Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, що перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація», - написав Кондратьєв.

За його словами, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Проводиться тимчасова евакуація мешканців селища, що розташоване поруч із місцем загоряння.