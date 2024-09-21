Вночі дрони атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.
Місцеві пабліки пишуть, що під ударом опинився склад з боєприпасами.
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Дрони атакували склад з боєприпасами у Краснодарському краї
Telegram-канал Astra повідомляє, що безпілотники вдарили по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.
За даними медіа, тут розташовані дві російські військові частини.
Детонація і пожежа після атаки дронів
Внаслідок атаки відбулися пожежа і детонація.
Місцева влада підтвердила атаку.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує начебто російські ППО та РЕБ придушили два українських безпілотники. А пожежа нібито виникла через уламки збитого дрона.
«Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, що перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація», - написав Кондратьєв.
За його словами, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Проводиться тимчасова евакуація мешканців селища, що розташоване поруч із місцем загоряння.
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