Вночі дрони атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ. 

Місцеві пабліки пишуть, що під ударом опинився склад з боєприпасами. 

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Дрони атакували склад з боєприпасами у Краснодарському краї

Telegram-канал Astra повідомляє, що безпілотники вдарили по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний Тихорецького району.

За даними медіа, тут розташовані дві російські військові частини.

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Детонація і пожежа після атаки дронів

Внаслідок атаки відбулися пожежа і детонація. 

Місцева влада підтвердила атаку. 

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує начебто російські ППО та РЕБ придушили два українських безпілотники. А пожежа нібито виникла через уламки збитого дрона. 

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«Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, що перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація», - написав Кондратьєв. 

За його словами, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Проводиться тимчасова евакуація мешканців селища, що розташоване поруч із місцем загоряння. 

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Зранку 21 вересня російське Міністерство оборони відзвітувало нібито протягом ночі росіяни знищили або перехопили 101 український безпілотник літакового типу. 

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