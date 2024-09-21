У ніч на суботу російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. 

Загинуло троє людей: дві літні жінки та 12-річний хлопчик. 

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Ще троє людей постраждали

Це 17-річний хлопець і двоє чоловіків. Їх госпіталізували. 

Удар по Кривому Рогу 

Внаслідок обстрілу зайнялися два приватні будинки. Рятувальники ліквідували займання. 

За даними обласної влади, у місті пошкоджено два десятки осель. Дві - зруйновані. 

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Понівечені школа, гараж та авто.

Окупанти атакували Дніпро 

Ввечері росіяни атакували Дніпро. 

Постраждав 19-річний хлопець. 

Частково зруйновано будівлю освітнього центру. 

Понівечені три багатоповерхівки та понад 70 автомобілів. 

Армія РФ обстрілює Нікопольський район 

Ворог не припиняє обстрілювати Нікопольщину. 

Там атаки тривали від вечора. 

Росія вдарила артилерією по Нікополю: загинула жінка
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Росія вдарила артилерією по Нікополю: загинула жінка

Внаслідок артилерійського обстрілу Росією Нікополя загинула 42-річна жінка.

Окупанти гатили з артилерії та цілили безпілотниками. 

Потерпали Нікополь, Покровська та Мирівська громади. 

Поранена 38-річна жінка. Вона в лікарні. 

Пошкоджені 4 будинки та АЗС. 

Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджені автівки.

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