Російське командування знало про загрозу майбутнього українського наступу на Курську область, однак не підготувалося до цього.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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«Російська влада знала про загрозу майбутнього українського вторгнення в Курську область протягом місяців до серпня 2024 року, але не вжила адекватних заходів для усунення такої загрози», - зазначають фахівці.

Наступ на Курську область: чому РФ не була готова

Видання The Guardian повідомляло, що російські війська, розміщені в Курській області, неодноразово попереджали своє керівництво про можливість наступу ЗСУ, починаючи з кінця 2023 року.

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ЗМІ посилається на документи російського уряду і військових, захоплених ЗСУ в Курській області.

«Документи, які The Guardian переглянув, але не зміг незалежно перевірити, показують, що місцеві військові командири неодноразово наказували проводити додаткові тренування для російських військових, які проходять службу в Курській області, будувати додаткові укріплення та готувати траншеї-приманки й військову техніку для підготовки до майбутнього українського вторгнення», - пишуть аналітики.

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В одному з документів було зазначено, що станом на червень 2024 року військові частини, розташовані вздовж кордону, були укомплектовані лише на 60 - 70%. До їх складу входили переважно погано підготовлені резервісти.

В ISW припускають, що російська влада не доклала жодних суттєвих зусиль для підвищення готовності російських військових частин у прикордонних районах Курської області, або будівництва додаткових фортифікаційних споруд вздовж міжнародного кордону до вторгнення.

Аналітики не виключають, що російська влада, можливо, вирішила проігнорувати попередження військових через прорахунки щодо здатності України просунутися вглиб Курщини.

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ЗСУ змогли досягти ефекту оперативної несподіванки на Курщині

Фахівці пишуть, що ці документи підтверджують нещодавні висновки ISW про те, що ЗСУ змогли досягти ефекту оперативної несподіванки під час вторгнення в Курську область, попри попередні повідомлення російської влади про можливість такого наступу.

«Хоча російські війська, ймовірно, знали про різні точки вздовж кордону, в яких Україна могла б здійснити наступ, українські війська змогли використати невизначеність щодо їхніх оперативних намірів і спроможностей, щоб забезпечити оперативну раптовість», - зазначають аналітики.

Повідомляється, що українські війська також експериментували з інноваційними методами, що поєднують наземні дії й безпілотні системи, які ISW «не розглядатиме детально для підтримки оперативної безпеки України».

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В Інституті вивчення війни вважають, що українська операція в Курській області показує - несподіванка все ще можлива навіть на частково прозорому полі бою, де супротивник може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати оперативні наміри та можливості противника.