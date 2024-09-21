Станом на ранок 21 вересня у Києві середній рівень забрудненості повітря.

Про це повідомили в КМДА.

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Радіаційний фон у місті - у нормі.

Якість повітря у Києві

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на правому та лівому березі Дніпра у Києві загальний індекс якості повітря становить від 55 до 68.

Такі показники відповідають середньому рівню забрудненості.

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Найвищий індекс зафіксували на правому березі міста - за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г. Тут загальний індекс якості повітря - 68.

Найнижчий показник також на правому березі столиці - за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 55.

У Києві погіршилося повітря

У п'ятницю зранку місто затягло димом. Мешканці скаржилися на запах гару.

Більше по темі Президентка Європейської комісії прибула з візитом до Києва Метою візиту вона назвала обговорення підтримки України з боку Європи.

Київ опинився на першому місці серед міст із найзабрудненішим повітрям, повідомив сервіс IQair.

Ймовірною причиною погіршення якості повітря в КМДА назвали пожежі в екосистемі області.

Містянам порадили не провітрювати приміщення, не виходити на вулицю, пити багато води та увімкнути очищувач повітря, якщо він є.