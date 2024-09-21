Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга з посиланням на дані розвідки.

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Йдеться, зокрема, про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

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Український дипломат повідомив МАГАТЕ про можливу загрозу з боку Росії.

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«Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам», - написав Сибіга.

Він наголосив, що Росія - єдина країна, яка захопила атомну станцію в Європі та шантажує світ.

Сибіга нагадав, що українська Формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки.

Київ закликав всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста.