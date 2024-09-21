Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга з посиланням на дані розвідки. 

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Йдеться, зокрема, про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Україна попередила світ про ядерну загрозу з боку РФ 

Український дипломат повідомив МАГАТЕ про можливу загрозу з боку Росії. 

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«Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам», - написав Сибіга. 

Він наголосив, що Росія - єдина країна, яка захопила атомну станцію в Європі та шантажує світ. 

Сибіга нагадав, що українська Формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. 

Київ закликав всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста.

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