Українські військові вразили два ворожі склади з боєприпасами на території Росії.

Це підтвердили у Генеральному штабі. 

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Йдеться про арсенал «Тихорецьк» у Краснодарському краї та 23-й арсенал Головного артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області. 

На арсеналі «Тихорецьк» були боєприпаси з КНДР

За даними Генштабу ЗСУ, склад «Тихорецьк» входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. 

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«За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР», - звітують у штабі. 

Крім того, Сили оборони атакували радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

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СБУ відпрацювала по арсеналу у Тверській області

Також цієї ночі дрони СБУ організували «бавовну» на 23-му арсеналі Головного артилерійського управління міноборони РФ біля населеного пункту Октябрський Тверської області. 

За даними джерел у Службі безпеки, тут зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У». 

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Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація. 

Зафіксували п’ять осередків пожеж.

Дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» у Росії

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Шайковка» (Калузька область). 

Там дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну. 

«СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон «падіння уламків» - в самому розпалі», - повідомило поінформоване джерело в СБУ. 

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