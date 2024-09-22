У суботу росіяни вдарили дроном по автомобілю у Нікополі на Дніпропетрощині.

На момент удару у салоні були люди.

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Загинула 12-річна дівчинка та 25-річна жінка.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Удар по Нікополю 21 вересня

«Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди», - написав Сергій Лисак.

Крім загиблих, відомо про двох постраждалих.

Поранені 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.

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Їх госпіталізували.

Дитина перебуває у важкому стані.

«Стан 4-річної дівчинки все ще тяжкий. В малої осколкове поранення голови, верхньої кінцівки та передпліччя. Вона під постійним наглядом медиків», - уточнив Лисак.