У суботу росіяни вдарили дроном по автомобілю у Нікополі на Дніпропетрощині. 

На момент удару у салоні були люди. 

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Загинула 12-річна дівчинка та 25-річна жінка. 

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Удар по Нікополю 21 вересня 

«Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди», - написав Сергій Лисак. 

Крім загиблих, відомо про двох постраждалих. 

Поранені 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік. 

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Їх госпіталізували. 

Дитина перебуває у важкому стані. 

«Стан 4-річної дівчинки все ще тяжкий. В малої осколкове поранення голови, верхньої кінцівки та передпліччя. Вона під постійним наглядом медиків», - уточнив Лисак. 

Війська РФ обстрілюють Дніпропетровщину

Російські війська не припиняли обстрілювати Нікопольський район ввечері та вночі. 

Гатили з РСЗВ «Град», артилерії та використовували дрони-камікадзе. 

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Внаслідок обстрілів у Запоріжжі загинув 8-річний хлопчик, у Дніпрі збільшилася кількість поранених.

Під ударом опинилися Нікополь і Червоногригорівська громада. 

У районному центрі внаслідок атаки ударного БПЛА пошкоджений службовий автомобіль газової служби. 

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