У суботу росіяни вдарили дроном по автомобілю у Нікополі на Дніпропетрощині.
На момент удару у салоні були люди.
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Загинула 12-річна дівчинка та 25-річна жінка.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Удар по Нікополю 21 вересня
«Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди», - написав Сергій Лисак.
Крім загиблих, відомо про двох постраждалих.
Поранені 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.
Їх госпіталізували.
Дитина перебуває у важкому стані.
«Стан 4-річної дівчинки все ще тяжкий. В малої осколкове поранення голови, верхньої кінцівки та передпліччя. Вона під постійним наглядом медиків», - уточнив Лисак.
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