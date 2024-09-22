Пізно ввечері російські війська обстріляли Харків та район.

Одна авіабомба влучила біля багатоповерхівки у Шевченківському районі міста. Ще одна прилетіла по території Малоданилівської ОТГ в районі житлової забудови.

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«Як і вчора (у п'ятницю, - ред.), ворог використовував літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК», - повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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Удар по Харкову: що відомо про постраждалих

У прокуратурі уточнили, що в Шевченківському районі авіабомба влучила за пʼять метрів від багатоповерхового житлового будинку.

За медичною допомогою звернулася 21 людина. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За даними міської влади, серед постраждалих - троє неповнолітніх. Одній дитині 8 років. Ще двом підліткам по 17.

Більше по темі Росіяни вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку Натепер відомо про 35 постраждалих. Серед них є діти.

З житлового 16-поверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуювали 68 осіб.

Загалом пошкоджено скління та фасади семи багатоквартирних будинків та дошкільного навчального закладу. Зачепило два десятки автомобілів.