Пізно ввечері російські війська обстріляли Харків та район. 

Одна авіабомба влучила біля багатоповерхівки у Шевченківському районі міста. Ще одна прилетіла по території Малоданилівської ОТГ в районі житлової забудови.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Як і вчора (у п'ятницю, - ред.), ворог використовував літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК», - повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. 

Advertisement

Удар по Харкову: що відомо про постраждалих 

У прокуратурі уточнили, що в Шевченківському районі авіабомба влучила за пʼять метрів від багатоповерхового житлового будинку. 

За медичною допомогою звернулася 21 людина. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

За даними міської влади, серед постраждалих - троє неповнолітніх. Одній дитині 8 років. Ще двом підліткам по 17.

Росіяни вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку
Більше по темі

Росіяни вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку

Натепер відомо про 35 постраждалих. Серед них є діти.

З житлового 16-поверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуювали 68 осіб.

Загалом пошкоджено скління та фасади семи багатоквартирних будинків та дошкільного навчального закладу. Зачепило два десятки автомобілів. 

Advertisement

 На Харківщині пошкоджені будинки та будівля ДСНС

Вночі ворог обстріляв село Чайківка у Малоданилівській громаді. 

«Прилетіло» поряд з приватною забудовою.

Про це повідомив керівник громади Олександр Гололобов. 

Внаслідок удару пошкоджено чотири будинки, підприємство та будівля ДСНС. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни масовано обстріляли Харків: 11 постраждалих Харків
Росіяни масовано обстріляли Харків: 11 постраждалих
Київ Пост
1д тому
СБУ схопила зрадника, який наводив російські КАБи на захисників Харківщини Харків
СБУ схопила зрадника, який наводив російські КАБи на захисників Харківщини
Київ Пост
вер. 19
Росіяни вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку Харків
Росіяни вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку
Київ Пост
вер. 15
Окупанти атакували КАБами Харків і Золочів Харків
Окупанти атакували КАБами Харків і Золочів
Київ Пост
вер. 14
Спонсорований контент
" Попередній Росія відмовилася брати участь у другому Саміті миру
Далі » Окупанти вбили жінку та дитину у Нікополі