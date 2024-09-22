Пізно ввечері російські війська обстріляли Харків та район.
Одна авіабомба влучила біля багатоповерхівки у Шевченківському районі міста. Ще одна прилетіла по території Малоданилівської ОТГ в районі житлової забудови.
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«Як і вчора (у п'ятницю, - ред.), ворог використовував літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК», - повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Удар по Харкову: що відомо про постраждалих
У прокуратурі уточнили, що в Шевченківському районі авіабомба влучила за пʼять метрів від багатоповерхового житлового будинку.
За медичною допомогою звернулася 21 людина. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
За даними міської влади, серед постраждалих - троє неповнолітніх. Одній дитині 8 років. Ще двом підліткам по 17.
Росіяни вдарили по Харкову: влучили в багатоповерхівку
З житлового 16-поверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуювали 68 осіб.
Загалом пошкоджено скління та фасади семи багатоквартирних будинків та дошкільного навчального закладу. Зачепило два десятки автомобілів.
На Харківщині пошкоджені будинки та будівля ДСНС
Вночі ворог обстріляв село Чайківка у Малоданилівській громаді.
«Прилетіло» поряд з приватною забудовою.
Про це повідомив керівник громади Олександр Гололобов.
Внаслідок удару пошкоджено чотири будинки, підприємство та будівля ДСНС.