В Ірані під час військового параду представили новий безпілотник «Шахед-136B» та нову балістичну ракету Jahad.

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Військовий парад пройшов у суботу, 21 вересня. Його провели з нагоди річниці початку війні Ірану з Іраком 1980-1988 років.

«Шахед-136B»: що відомо про новий іранський безпілотник

За даними іранського державного агентства, «Шахед-136B» є оновленою версією ударного безпілотника «Шахед-136».

Модернізований дрон оснастили новими функціями.

Advertisement

Безпілотник зможе літати значно далі. Його заявлений радіус дії - понад 4000 кілометрів.

Як пише Мілітарний, судячи з фото, Shahed-136B отримав не тільки новий корпус, але і повністю іншу аеродинамічну схему.

«Замість схеми літаюче крило було обрано класичну аеродинамічну схему. Це свідчить про те що Shahed-136B є радше новим БПЛА, який використовує напрацювання отримані в ході створення та вдосконалення Shahed-136, а не його модернізацією», - зазначає видання.

Більше по темі Сили безпілотних систем знищили новітню російську систему мінування Це відбулося в районі понтонної переправи росіян на річці Сейм.

Іран показав нову ракету

Також під час параду представили нову балістичну ракету Jahad.

Видання Al-Monitor з посиланням на іранську державну новинну агенцію IRNA повідомляє що це твердопаливна ракета.

Advertisement

Військовий парад в Ірані, 21 вересня 2024 року / AFP

Заявлено, що вона має уламково-фугасну відокремлювану бойову частину, та радіус дії 1000 км.