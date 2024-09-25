У Львові Служба Безпеки та Національна поліція України проводять проводять обшуки у псевдоактивіста, який виготовляв фіктивні журналістські посвідчення.
Про це повідомила Національна поліція.
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Обшуки в Остапа Стахіва - що відомо
Згідно з даними ЗМІ, правоохоронці завітали до львівського антивакцинатора Остапа Стахіва.
Офіс Генерального прокурора повідомив, що псевдоактивісту оголосили про підозру у зливі інформації про розташування Збройних сил України і шахрайстві.
За даними слідства, у січні цього року мешканець Львова, позиціонуючи себе активістом, вів прямий ефір зі своїм підписником.
Під час ефіру чоловік розповсюдив інформацію про розташування ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.
У подальшому підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру на власній сторінці у Фейсбуці та Телеграм-каналі.
Правоохоронці вважають, що така інформація могла бути використана РФ.
Окрім цього, підозрюваний створив злочинну схему заволодіння коштами громадян під приводом навчання в інтернеті.
У 2023 році він опублікував оголошення у соцмережі Фейсбук про нібито проведення платних курсів-інтенсивів "Статус. Журналіст".
Мета начання - передача досвіду журналістської і правозахисної діяльності.
Після проходження «навчання» учасники начебто мали отримати посвідчення журналіста від імені газети підозрюваного та заснованої ним громадської організації. Ціна таких курсів становила 7 тис. грн з особи.
У результаті "учні" отримали фіктивні посвідчення журналіста.
Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Хто такий Остап Стахів
Остап Стахів - відомий львівський антивакцинатор, який називав карантинні обмеження порушенням прав людини.
Під час пандемії COVID-19 він поширював російську пропаганду та дезінформацію. Зокрема, закликав людей не носити маски й не вірити владі.
У 2021 році Стахіву вдалося організувати в Києві масштабну акцію антивакцинаторів.
Тоді ж СБУ повідомила йому про підозру в поваленні конституційного ладу.
Суд відправив Стахіва в СІЗО з можливістю сплатити близько 1 млн грн застави, яку швидко зібрали прихильники провокатора.
Пізніше його відправили на примусову психіатричну експертизу, але лікарі визнали його психічно здоровим.