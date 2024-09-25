У програмі "Національний кешбек" беруть участь 1 038 компаній та 167 ФОПів, повідомив Опендатабот.

Які компанії беруть участь у Національному кешбеку

Майже третина бізнесів-учасників залучена до сфери виробництва харчових продуктів − 326 бізнесів. Ще майже 175 компаній займаються роздрібною торгівлею, а компаній-оптовиків серед учасників 146.

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Інфографіка: Опендатабот

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Серед лідерів за кількістю компаній, що беруть участь у програмі, є Київ (231 компанія), Дніпропетровщина (112) та Львівщина (96).

Найменше серед учасників програми компаній з Херсонщини та Донеччини − 5 та 3 відповідно.

Які компанії-учасники програми Національний кешбек мають російських власників

Три компанії з Полтавщини, Черкащини та Одещини мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення.

Наразі, всі вони позбулися російського сліду.

За даними Опендатабот, власник однієї компанії з Одещини отримав українське громадянство після початку повномасштабної війни, тому ця компанія законно позбулась російського сліду.

Українцям уже нарахували майже 24 млн гривень кешбеку

У межах програми "Національний кешбек" українцям уже нарахували 23,6 млн гривень.

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За цей час відкрили 1,6 млн карток для отримання коштів.

2 вересня офіційно стартував "Національний кешбек", яким українцям повертається 10% від вартості куплених ними товарів, вироблених в Україні. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.