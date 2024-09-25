У програмі "Національний кешбек" беруть участь 1 038 компаній та 167 ФОПів, повідомив Опендатабот.
Які компанії беруть участь у Національному кешбеку
Майже третина бізнесів-учасників залучена до сфери виробництва харчових продуктів − 326 бізнесів. Ще майже 175 компаній займаються роздрібною торгівлею, а компаній-оптовиків серед учасників 146.
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Серед лідерів за кількістю компаній, що беруть участь у програмі, є Київ (231 компанія), Дніпропетровщина (112) та Львівщина (96).
Найменше серед учасників програми компаній з Херсонщини та Донеччини − 5 та 3 відповідно.
Які компанії-учасники програми Національний кешбек мають російських власників
Три компанії з Полтавщини, Черкащини та Одещини мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення.
Наразі, всі вони позбулися російського сліду.
За даними Опендатабот, власник однієї компанії з Одещини отримав українське громадянство після початку повномасштабної війни, тому ця компанія законно позбулась російського сліду.
Українцям уже нарахували майже 24 млн гривень кешбеку
У межах програми "Національний кешбек" українцям уже нарахували 23,6 млн гривень.
За цей час відкрили 1,6 млн карток для отримання коштів.
2 вересня офіційно стартував "Національний кешбек", яким українцям повертається 10% від вартості куплених ними товарів, вироблених в Україні. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.