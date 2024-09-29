Нещодавно українські медіа поширили інформацію про те, що авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить «Новій пошті», здійснила перший рейс свого літака Boeing 737–800SF. Відразу було відомо про те, що цей політ був сертифікаційний. Таким чином розпочався один із завершальних кроків введення літака до сертифікату експлуатанта авіакомпанії Supernova Airlines Державіаслужбою України.

Kyiv Post звернувся до компанії "Нова пошта" за коментарем, щоб дізнатися більше подробиць про перший політ літака. І от що нам відповіли в компанії.

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Можете нам розповісти, де буде базуватися літак, звідки авіакомпанія Supernova Airlines планує здійснювати рейси?

Наразі ми розглядаємо декілька варіантів європейських аеропортів, які можуть бути нашим хабом. Рішення щодо цього ще не прийнято.

Як виникла ідея створити власну авіакомпанію?

Нова пошта — це великий логістичний оператор, і вона потребує власної авіакомпанії, яка б дозволила прискорити та контролювати термін доставки вантажів з Америки та Китаю. Попри війну, бізнес в Україні працює, і йому потрібна вчасна та швидка доставка за доступною ціною.

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Ми заснували авіакомпанію 1 жовтня 2021 року. Вже під час війни, у січні 2023, ми отримали сертифікат експлуатанта. Ще до повномасштабного вторгнення очікували, що отримаємо перший Boeing у червні 2022 року і почнемо здійснювати рейси в США. Втім, через війну і пов’язані з нею ризики лізингодавець, з яким був підписаний договір на літак, вийшов з угоди.

У травні минулого року компанія почала виконувати рейси на літаку ATR 72 у співпраці з латвійською авіакомпанією RAF-Avia за маршрутом Рига-Ряшів-Рига. Водночас ми були в процесі пошуку та отримання літака, який міг би здійснювати трансатлантичні рейси. Зараз іде процес отримання сертифіката для літака Boeing 737-800SF. Він вже пофарбований у ліврею Supernova, має український реєстраційний номер та здійснив перший технічний політ під українським прапором у Європі.

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Літак Boeing 737–800SF авіакомпанії Supernova Airlines. Фото: пресслужба "Нової пошти"

В межах яких країн Supernova перевозитиме вантажі (поки повітряний простір України закритий)?

Стратегічно ми націлені на трансмагістральні рейси з США в Європу, з Китаю в Європу, а також будемо готові виконувати чартери за замовленнями сторонніх клієнтів відповідно до можливостей Боїнга 737-800.

Коли виникла необхідність саме авіаперевезень в межах Європи, наземний транспорт вже не може впоратися з обсягами перевезень?

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Наш літак вимушено базується в Європі. Якби небо над Україною було відкрито, то це була б доставка з України. Це не необхідність, це вимушеність, зумовлена тим, що з погляду географії логічно базуватись в Європі і літати з Європи, поки це неможливо з України.

Чи планує компанія з часом запровадити і пасажирські рейси і заявити про себе як про авіаперевізника? наприклад, пасажирські?

Ми не відкидаємо такої можливості. Проте наразі це не є стратегічним напрямком розвитку. Можливо, колись ми й станемо надавати послуги з авіаперевезень пасажирам, але не скоро.