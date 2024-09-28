12:38. В ОВА повідомили, що натепер відомо про 9 загиблих.
12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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11:47. Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до 8.
10:28. За уточненими даними, внаслідок атаки ворожих БпЛА типу «Шахед» на місто Суми загинуло 7 людей. Обласна влада повідомляє про 12 тяжких поранених.
10:00. Кількість постраждалих зросла до 11. Про це повідомили в прокуратурі області.
За даними слідства, окупанти вдарили по медзакладу близько 7:35.
На момент вибухів у лікарні перебувало 86 пацієнтів та 38 працівників закладу.
За попередньою інформацією, під час першого удару загинула одна людина загинула та 10 були травмовані.
Повторний обстріл відбувся о 8:25, коли на місце події прибули рятувальники та поліцейські.
Російські війська обстріляли енергооб'єкт на Сумщині: загинув працівник
«Через повторний обстріл загинуло 5 осіб, у тому числі й співробітник поліції, іще 1 поліціянт отримав поранення», - додали у відомстві.
Армія РФ завдала подвійного удару по Сумах
Зранку росіяни двічі вдарили по медичному закладу у Сумах.
Станом на 9:20 відомо про 6 загиблих.
Серед жертв окупантів - поліцейський. Ще один правоохоронець поранений.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Внаслідок першого обстрілу загинула одна людина.
Було зруйноване перекриття декількох поверхів лікарні.
Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.
На місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські.
Саме в цей момент, під час евакуації хворих, ворог вдарив вдруге.
У Сумах розгортають штаб з ліквідації наслідків удару
У Сумах на базі школи № 21 розгортають штаб з ліквідації наслідків атаки.
Про це повідомив начальник МВА Олексій Дрозденко.
«Мешканці, чиє майно постраждало чи пошкоджено внаслідок ворожої атаки, можуть звертатися», - написав він.
Телефон штабу: (066) 543 76 77.