12:43. Кількість постраждалих збільшилася до 14. За оновленими даними ОВА, поранені дев’ять жінок, чотири чоловіків і 17-літній хлопець. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Двоє людей залишаються в лікарні. Серед них жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як тяжкий.

11:06. Кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу зросла до 13 людей. Серед них - 17-річний підліток. 9:50. Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя-Солотвино. Advertisement Про це повідомили в Укрзалізниці. Постраждалих серед пасажирів та залізничників, попередньо, немає. 9:14. З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. За даними ОВА, поранених вже шестеро. Це 2 чоловіків та 4 жінок. Двоє постраждалих у лікарні. Одна людина в тяжкому стані, інша - у середньому. Більше по темі Росіяни вночі вкотре вдарили КАБами по Запоріжжю: є жертви Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та сімох постраждалих. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися. 9:11. За даними поліції, росіяни скинули на Запоріжжя 13 авіабомб.

Війська РФ завдали понад 10 ударів по Запоріжжю Зранку росіяни масовано обстріляли Запоріжжя з авіації. Армія агресора атакувала місто більш як пів години - з 5:25 до 6:00. «Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки», - написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Advertisement Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram. Зруйнована багатоповерхівка та 6 приватних будинків в різних районах міста.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram. Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram.