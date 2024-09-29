12:43. Кількість постраждалих збільшилася до 14.
За оновленими даними ОВА, поранені дев’ять жінок, чотири чоловіків і 17-літній хлопець.
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Двоє людей залишаються в лікарні. Серед них жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як тяжкий.
11:06. Кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу зросла до 13 людей. Серед них - 17-річний підліток.
9:50. Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя-Солотвино.
Про це повідомили в Укрзалізниці. Постраждалих серед пасажирів та залізничників, попередньо, немає.
9:14. З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню.
За даними ОВА, поранених вже шестеро. Це 2 чоловіків та 4 жінок.
Двоє постраждалих у лікарні. Одна людина в тяжкому стані, інша - у середньому.
Росіяни вночі вкотре вдарили КАБами по Запоріжжю: є жертви
Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.
9:11. За даними поліції, росіяни скинули на Запоріжжя 13 авіабомб.
Війська РФ завдали понад 10 ударів по Запоріжжю
Зранку росіяни масовано обстріляли Запоріжжя з авіації.
Армія агресора атакувала місто більш як пів години - з 5:25 до 6:00.
«Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки», - написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зруйнована багатоповерхівка та 6 приватних будинків в різних районах міста.
На місці обстрілів виникли пожежі.
Під завалами багатоквартирного будинку може бути жінка.
Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи.
Куди звернутися по допомогу
В обласній адміністрації зазначили, що всі, кому потрібна допомога після ранкового обстрілу, можуть звернутися:
- міський кол-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
- гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
+38 0800 503 508.