12:43. Кількість постраждалих збільшилася до 14.

За оновленими даними ОВА, поранені дев’ять жінок, чотири чоловіків і 17-літній хлопець.

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Двоє людей залишаються в лікарні. Серед них жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів. Її стан медики оцінюють як тяжкий.

11:06. Кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу зросла до 13 людей. Серед них - 17-річний підліток. 

9:50. Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя-Солотвино.

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Про це повідомили в Укрзалізниці. Постраждалих серед пасажирів та залізничників, попередньо, немає.

9:14. З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. 

За даними ОВА, поранених вже шестеро. Це 2 чоловіків та 4 жінок. 

Двоє постраждалих у лікарні. Одна людина в тяжкому стані, інша - у середньому. 

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Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та сімох постраждалих.

Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

9:11. За даними поліції, росіяни скинули на Запоріжжя 13 авіабомб.

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Війська РФ завдали понад 10 ударів по Запоріжжю 

Зранку росіяни масовано обстріляли Запоріжжя з авіації. 

Армія агресора атакувала місто більш як пів години - з 5:25 до 6:00. 

«Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки», - написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram.

Зруйнована багатоповерхівка та 6 приватних будинків в різних районах міста. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram.
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram.
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram.
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram.

На місці обстрілів виникли пожежі. 

Під завалами багатоквартирного будинку може бути жінка.

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. 

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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров, Telegram.

Куди звернутися по допомогу

В обласній адміністрації зазначили, що всі, кому потрібна допомога після ранкового обстрілу, можуть звернутися:  

  • міський кол-центр: 

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

  • гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508.

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