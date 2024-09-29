У Службі безпеки України заявили, що затримали на хабарі одного із посадовців АТ «Енергоатом».
Йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи компанії.
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За матеріалами справи, посадовець вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.
У чому підозрюють топменеджера «Енергоатому»
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання 100 тисяч гривень.
«Прокурори Київської міської прокуратури спільно з СБУ та за сприяння керівництва АТ «НАЕК Енергоатом» на одержанні 100 тис. гривень неправомірної вигоди викрили 48-річного посадовця компанії», - зазначили у прокуратурі.
За даними слідства, до топменеджера звернувся представник приватного товариства.
Він просив допомогти отримати оплату від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу АТ «Енергоатом», за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.
Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату. За такі «послуги» просив 100 тисяч гривень.
«У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови», - додали в Київській міській прокуратурі.
Суд обрав запобіжний захід посадовцю «Енергоатому»
Посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Топменеджеру обрали запобіжний захід у вигляді застави в один мільйон гривень.
Стаття передбачає позбавленням волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
В СБУ та прокуратурі імені підозрюваного не назвали. Але співзасновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов та УП писали, що йдеться про Олександра Скопича.
В «Енергоатомі» заявили про нульову толерантність до корупції
В «Енергоатомі» підтвердили затримання їхнього співробітника.
Однак, прізвище та посаду не назвали.
«Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією», - зазначили у компанії.
В «Енергоатомі» наголосили на нульовій толерантності до корупції й пообіцяли сприяти слідчим у проведенні неупередженого розслідування.