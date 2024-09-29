У Службі безпеки України заявили, що затримали на хабарі одного із посадовців АТ «Енергоатом».

Йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи компанії.

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За матеріалами справи, посадовець вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

Фото: СБУ.

У чому підозрюють топменеджера «Енергоатому»

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання 100 тисяч гривень.

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«Прокурори Київської міської прокуратури спільно з СБУ та за сприяння керівництва АТ «НАЕК Енергоатом» на одержанні 100 тис. гривень неправомірної вигоди викрили 48-річного посадовця компанії», - зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, до топменеджера звернувся представник приватного товариства.

Він просив допомогти отримати оплату від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до складу АТ «Енергоатом», за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

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Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату. За такі «послуги» просив 100 тисяч гривень.

«У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови», - додали в Київській міській прокуратурі.

Суд обрав запобіжний захід посадовцю «Енергоатому»

Посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Топменеджеру обрали запобіжний захід у вигляді застави в один мільйон гривень.

Стаття передбачає позбавленням волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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В СБУ та прокуратурі імені підозрюваного не назвали. Але співзасновник проєкту «Наші гроші» Юрій Ніколов та УП писали, що йдеться про Олександра Скопича.

В «Енергоатомі» заявили про нульову толерантність до корупції

В «Енергоатомі» підтвердили затримання їхнього співробітника.

Однак, прізвище та посаду не назвали.

«Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією», - зазначили у компанії.

В «Енергоатомі» наголосили на нульовій толерантності до корупції й пообіцяли сприяти слідчим у проведенні неупередженого розслідування.