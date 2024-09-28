Російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку.

Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

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За його словами, окупанти хочуть покращити своє тактичне положення.

Армія РФ готується до штурмів на Запоріжжі

«Підготовка росіян до штурмових дій ведеться на Запорізькому напрямку, зокрема, в районі Приютного. За даними нашої розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях», - сказав речник.

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Крім того, російські війська перекидають техніку для проведення штурмів на Запорізькому напрямку.

«Кілька днів тому з автомобільної бази автомобільного транспорту Південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які застосовуються саме для проведення таких штурмових дій, коли штурми ведуться малими групами піхоти», - сказав Волошин.

Він наголосив, що йдеться про штурмові, а не наступальні дії, де потрібно зосереджувати більші сили.

Ситуація на фронті

Від початку доби на фронті відбулося 66 ворожих атак.

Про це повідомили в Генштабі станом на 16:00.

Основні зусилля окупанти й надалі зосереджують на Покровському напрямку. Там відбулася третина від усіх російських штурмів на території України.

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«З початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Більше половини з усіх боєзіткнень відбулося біля Селидового і Миколаївки», - йдеться у зведенні Генштабу.

Окрім того, противник активно діє на Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках.