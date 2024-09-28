Російські війська готуються до проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку.
Про це сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
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За його словами, окупанти хочуть покращити своє тактичне положення.
Армія РФ готується до штурмів на Запоріжжі
«Підготовка росіян до штурмових дій ведеться на Запорізькому напрямку, зокрема, в районі Приютного. За даними нашої розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях», - сказав речник.
Крім того, російські війська перекидають техніку для проведення штурмів на Запорізькому напрямку.
«Кілька днів тому з автомобільної бази автомобільного транспорту Південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які застосовуються саме для проведення таких штурмових дій, коли штурми ведуться малими групами піхоти», - сказав Волошин.
Він наголосив, що йдеться про штурмові, а не наступальні дії, де потрібно зосереджувати більші сили.
Ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 66 ворожих атак.
Про це повідомили в Генштабі станом на 16:00.
Основні зусилля окупанти й надалі зосереджують на Покровському напрямку. Там відбулася третина від усіх російських штурмів на території України.
«З початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Більше половини з усіх боєзіткнень відбулося біля Селидового і Миколаївки», - йдеться у зведенні Генштабу.
Окрім того, противник активно діє на Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках.