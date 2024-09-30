72,8% або 57 тис. транспортних ліцензій є дійсними із загальної кількості зареєстрованих дозволів, повідомив Опендатабот.

Яких транспортних ліцензій в Україні найбільше

Найбільше ліцензій зареєстрували в категорії "Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями" − 32 тис. або 42.8%. Ще 16.9% ліцензій видано на "внутрішні перевезення пасажирів автобусами", що становить це 12 тис. А таксі посідає останнє місце в трійці з 9 тис. або 12,9%.

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Як зазначив Опендатабот, в одній ліцензії може бути кілька категорій, а в деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені.

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Найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 році, тобто 10,9 тис.

Який наразі статус у транспортних ліцензій

27.2% ліцензій є недійсними або анульованими. За весь час роботи реєстру було поновлено лише одну ліцензію.