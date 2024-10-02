Збірна України з футзалу поступається команді з Бразилії у першому за 28 років півфіналі Чемпіонату світу.

Рахунок матчу — 2:3.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Голами за збірну України відзначились Ігор Чернявський на 17-й хв., Ігор Корсун на 28-й хв.

За збірну Бразилії — на 21 хв. (автогол Ростислав Семенченко), Дієго на 23 хв. та 36 хв. (з пенальті).

Матч Україна-Бразилія. Чемпіонат світу. Півфінал

Склади команд:

Україна - 2. Олександр Сухов, 4. Андрій Мельник, 7. Ростислав Семенченко, 9. Даніїл Абакшин, 13. Ігор Корсун.

Advertisement

Запасні: Кирило Ципун, Михайло Зварич, Ігор Чернявський, Юрій Савенко, Петро Шотурма, Євгеній Жук, Артем Фаренюк, Микола Микитюк.



Бразилія - 3 Вілліан, 4. Марлон, 6. Марджел, 7. Дієго, 14. Феліпе Валеріо.

Напередодні матчу капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма прокоментував стиль гри збірної Бразилії.

"Ми знаємо, що Бразилія це високоякісний суперник. Це збірна з великим минулим і, надіюсь, майбутнім.

В них багато кваліфікованих гравців, які грають в провідних чемпіонатах світу, але ми будемо грати своїми козирями, яких в нас достатньо, щоб показати свою гру", - зазначав Шотурма.

Матч Франція-Аргентина. Чемпіонат світу. Півфінал

30 вересня збірна Франції мінімально здолала Парагвай (2:1) і стала третім півфіналістом.

Advertisement

На мундіаль в Узбекистані французи кваліфікувалися вперше в історії.

Четвертим півфіналістом стала Аргентина, яка у більшості перемогла Казахстан з рахунком 6:1.

Косенко розповів про другий в історії України вихід у півфінал ЧС

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко емоційно прокоментував історичну подію - Україна вперше з 1996-го року потрапила в 1/2 фіналу Чемпіонату світу.

На першому для себе турнірі у 1996 році українці доходили до півфіналу ЧС, де посіли четверте місце.

"Я дякую всім хлопцям, я дякую всім вболівальникам, всім хто нас підтримує, ЗСУ, які дають нам грати тут. Я буду це казати завжди, бо це найважливіше, на мою думку.

А хлопці віддячують всім захисникам і вболівальникам своєю неймовірною грою, неймовірною самовіддачею, неймовірною майстерністю. Я дуже пишаюсь ними!", - зазначив він.

Advertisement

Емоцій дуже багато! Ми дуже щасливі! Ми в четвірці кращих команд світу – це фантастично! Олександр Косенко

Тренер розповів, що до цього результату команда шла важко, але впевнено.

"Ми дуже багато роботи проробили. Хлопці дуже важко працювали і це відбилося на майданчику. Їхня праця не минула морна і це дуже важливо для становлення, коли ти працюєш і тобі все віддається", - зазначив Косенко.

Україна перемогла Венесуелу у матчі 1/4 фіналу ЧС

Синьо-жовті здобули сенсаційну перемогу з рахунком 9:4.

За Україну голами відзначилися: Абакшин (5-й хв., 16-й хв., 18-й хв.), Шотурма (14-й хв.), Швед (20-й хв.), Семенченко (21-й хв.), Сухов (27-й хв.), Чернявський (32-й хв.), Микитюк (38-й хв.).

За Венесуелу — Франсія (5-й хв.), Вімонте (16-й хв.), Відаль (17-й хв.), Марілло (30-й хв.).

Advertisement

Чверть фінал для українських футзалістів теж був визначним - востаннє вони виступали на цій стадії у 2012 році.

Тоді збірна України зазнала поразки від Колумбії (1:3).

Футзал Україна-Бразилія. Історія протистоянь

До сьогоднішньої зустрічі збірні України та Бразилії протистояли одна одній чотири рази — у 1996 році (2:2), 2004 році (1:6), 2008 році (3:5) та у 2016 році (1:3).

На мундіалях синьо-жовті жодного разу не вигравали бразиліанців.

Цікаво, що у 2004 році наставник збірної України відзначився автоголом у матчі проти Бразилії.