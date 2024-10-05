У Харкові слідчі повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку.

Про це повідомили в поліції.

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За даними слідства, підозрювана ввела клієнтці надвелику кількість місцевої анестезії в короткий проміжок часу.

При цьому косметолог працювала без закінченої медичної освіти та відповідної кваліфікації на проведення анестезії.

Смерть після прийому у косметолога у Харкові

Трагедія сталася ще 16 березня.

Клієнтка прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Під час цієї процедури застосовують місцеву анестезію.

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«Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити лазерний ліполіз, який належить до процедур з хірургічним втручанням», - розповіли в поліції.

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Підозрювана зробила жінці близько 20 ін’єкцій за короткий проміжок часу, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.

Причини смерті жінки після косметологічної процедури

У поліції зазначили, що косметолог не звернула уваги на скарги пацієнтки про погане почуття та продовжила введення препарату. Потім вийшла з кабінету та залишила потерпілу в «безпорадному стані» без особистого нагляду приблизно на 15 хвилин.

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За цей час самопочуття жінки погіршилося.

«Вона кричала, задихалася, в неї з’явились галюцинації, судоми. Навіть після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй вводили лише протиалергійні препарати. І тільки через деякий час постраждалій викликали бригаду швидкої невідкладної допомоги», - додали правоохоронці.

По дорозі в лікарню жінка померла.

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

33-річній косметологині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 - вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.