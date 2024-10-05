Після захоплення Вугледара російські війська, ймовірно, спробують продовжити просування за межі міста протягом наступних тижнів.

Про це пише британська розвідка.

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Фахівці проаналізували наслідки окупації населеного пункту.

Цілі росіян після Вугледара

Розвідка Великої Британії прогнозує, що наступною ціллю російських окупантів може стати населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.

«Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка», - йдеться у повідомленні.

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У розвідці зазначили, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російського наступу у вересні 2024 року. До кінця місяця війська РФ практично оточили місто, що призвело до відступу ЗСУ.

Зазначається, що протягом останніх двох років Росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар та зазнавала при цьому великих втрат.

Відхід ЗСУ з Вугледара

2 жовтня стало відомо, що через загрозу оточення українські підрозділи вивели з Вугледара.

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В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявили - так вирішили, аби зберегти особовий склад та техніку, а також зайняти положення для ведення подальших дій.

Президент Володимир Зеленський назвав вихід українських Збройних сил із Вугледара правильним, бо це дало можливість зберегти життя бійців.

Глава держави вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні «можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи».