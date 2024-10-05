Над Костянтинівкою на Донеччині збили російський літак
Про це «Суспільне Донбас» повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
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Збиття російського літака на Донеччині
За словами Горбунова, літак «приземлили» українські військові.
«Силами оборони був збитий ворожий (російський - ред.) літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає», - сказав Сергій Горбунов.
У соцмережах публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі. Але наразі точно не відомо, чи на кадрах саме цей літак.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram повідомив, що українські війська збили російський винищувач Су-34.
Водночас УП з посиланням на джерела у Повітряних силах пише, що літак був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.
Зазначається, що цей винищувач пускав КАБи по українській території.