Над Костянтинівкою на Донеччині збили російський літак

Про це «Суспільне Донбас» повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

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Збиття російського літака на Донеччині

За словами Горбунова, літак «приземлили» українські військові.

«Силами оборони був збитий ворожий (російський - ред.) літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає», - сказав Сергій Горбунов.

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У соцмережах публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі. Але наразі точно не відомо, чи на кадрах саме цей літак.