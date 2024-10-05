Над Костянтинівкою на Донеччині збили російський літак 

Про це «Суспільне Донбас» повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. 

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Збиття російського літака на Донеччині

За словами Горбунова, літак «приземлили» українські військові. 

«Силами оборони був збитий ворожий (російський - ред.) літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає», - сказав Сергій Горбунов.

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У соцмережах публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі. Але наразі точно не відомо, чи на кадрах саме цей літак. 

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram повідомив, що українські війська збили російський винищувач Су-34. 

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Водночас УП з посиланням на джерела у Повітряних силах пише, що літак був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.

Зазначається, що цей винищувач пускав КАБи по українській території. 

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