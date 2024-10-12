У ніч проти 12 жовтня росіяни тричі вдарили по Запоріжжю КАБами, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нічний удар КАБами по Запоріжжю − подробиці

Росіяни скинули КАБи на приватні житлові будинки та виробничі приміщення одного з місцевих підприємств.

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Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок удару повністю зруйнований один приватний будинок, а пожежі охопили 35 кв. м. Рятувальникам вдалося загасити займання складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м.

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Двоє людей відмовилися від госпіталізації, а дівчинці 11-ти років медики надали всю необхідну допомогу в лікарні. Наразі дитину вже повернули додому.