11 жовтня російський Ленінський районний суд Курська заарештував сім українських військовополонених, які потрапили в полон на Курщині в Росії, повідомила пресслужба судів регіону Росії.

Суд у Курську заарештував українських військовополонених

Наразі росіяни не вказали, за якими статтями кримінального кодексу їх звинувачують. Засідання відбувалося в закритому режимі.

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За версією слідства країни-агресора, в серпні цього року заарештовані перетнули кордон Росії та брали участь у боях на території Курщини.

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У вересні Сили оборони потрапили в засідку в Курській області

У вересні ЗСУ втратили щонайменше один CV90, Marder, M-2 і Stryker у Курській області внаслідок засідки.

У серпні українські сили вдерлися до Курської області, а у вересні окремі роти та батальйони ЗСУ почали друге вторгнення. Ймовірно, ЗСУ "застрягли" в полях на південь від міста Веселе й потрапили в засідку, втративши цінну техніку внаслідок зіткнення зі 106 гвардійською повітряно-десантною дивізією РФ.

Росія перекинула на Курський напрямок близько 50 тис. військових.

Це послабило позиції росіян на інших частинах фронту, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Краматорському напрямку.

Американські високопосадовці вважають, що Україна зможе утримувати територію у Курській області РФ, щонайменше кілька місяців.