У ніч проти 12 жовтня Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі Ровеньок на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удар по складу ПММ на Луганщині − подробиці
За даними Генштабу, на цій базі зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися для потреб ворожої армії.
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На території об’єкта фіксували пожежу, однак результати удару ще уточнюють.
Завдання виконували Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими підрозділами Сил оборони.
Раніше цю нафтобазу вже атакували українською зброєю.
"Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває". − наголосила пресслужба Генштабу.
Про цей удар раніше повідомляли російські медіа, зокрема російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Як зазначало вороже Міноборони, за ніч над Росією нібито знищили та перехопили 47 українських БпЛА літакового типу, зокрема 17 − над територією Краснодарського краю, 16 − над акваторією Азовського моря, 12 − над територією Курської області, а два − над територією Білгородської області.
На ТОТ Луганщини росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом
Система моніторингу пожеже NASA зафіксувала займання в районе нафтобази в окупованих Ровеньках.
Україна вдарила ракетами по нафтобазі на Луганщині
11 травня ЗСУ вдарили по нафтобазі в Ровеньказ на Луганщині.
Про це повідомляли місцеві жителі та Телеграм-канали.
За словами окупаційної влади, Україна нібито вдарила по об'єкту американськими ракетами ATACMS з касетним боєприпасом. Унаслідок атаки загинули 3 людей, а ще 8 отримали поранення.