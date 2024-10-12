У ніч проти 12 жовтня Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі Ровеньок на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удар по складу ПММ на Луганщині − подробиці За даними Генштабу, на цій базі зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися для потреб ворожої армії. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. На території об’єкта фіксували пожежу, однак результати удару ще уточнюють. Завдання виконували Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими підрозділами Сил оборони. Advertisement Раніше цю нафтобазу вже атакували українською зброєю. "Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває". − наголосила пресслужба Генштабу.

Про цей удар раніше повідомляли російські медіа, зокрема російський новинний Телеграм-канал АSTRА. Як зазначало вороже Міноборони, за ніч над Росією нібито знищили та перехопили 47 українських БпЛА літакового типу, зокрема 17 − над територією Краснодарського краю, 16 − над акваторією Азовського моря, 12 − над територією Курської області, а два − над територією Білгородської області. Більше по темі На ТОТ Луганщини росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом Дітей готуватимуть ще з 5 класу. Система моніторингу пожеже NASA зафіксувала займання в районе нафтобази в окупованих Ровеньках. Advertisement