У ніч проти 12 жовтня Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі Ровеньок на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по складу ПММ на Луганщині − подробиці

За даними Генштабу, на цій базі зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися для потреб ворожої армії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На території об’єкта фіксували пожежу, однак результати удару ще уточнюють.

Завдання виконували Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими підрозділами Сил оборони.

Advertisement

Раніше цю нафтобазу вже атакували українською зброєю.

"Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває". − наголосила пресслужба Генштабу.

Про цей удар раніше повідомляли російські медіа, зокрема російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Як зазначало вороже Міноборони, за ніч над Росією нібито знищили та перехопили 47 українських БпЛА літакового типу, зокрема 17 − над територією Краснодарського краю, 16 − над акваторією Азовського моря, 12 − над територією Курської області, а два − над територією Білгородської області.

На ТОТ Луганщини росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом
Більше по темі

На ТОТ Луганщини росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом

Дітей готуватимуть ще з 5 класу.

Система моніторингу пожеже NASA зафіксувала займання в районе нафтобази в окупованих Ровеньках.

Advertisement

Україна вдарила ракетами по нафтобазі на Луганщині

11 травня ЗСУ вдарили по нафтобазі в Ровеньказ на Луганщині. 

Про це повідомляли місцеві жителі та Телеграм-канали. 

За словами окупаційної влади, Україна нібито вдарила по об'єкту американськими ракетами ATACMS з касетним боєприпасом. Унаслідок атаки загинули 3 людей, а ще 8 отримали поранення.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Туреччина запровадила мито на продукцію зі сталі з Росії Росія
Туреччина запровадила мито на продукцію зі сталі з Росії
Київ Пост
5г тому
Чеченський хвіст крутить російським псом? Путін
ПОГЛЯД: Чеченський хвіст крутить російським псом?
Саахіл Менон
7г тому
На ТОТ Луганщини росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом Росія
На ТОТ Луганщини росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом
Київ Пост
7г тому
У НАТО обговорять нову стратегію відносин із Росією Росія
У НАТО обговорять нову стратегію відносин із Росією
Київ Пост
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія тричі вдарила КАБами по Запоріжжю: є постраждалі
Далі » Кілька тисяч військових із КНДР навчаються в Росії − ISW