З 18 по 20 жовтня українське місто Запоріжжя вперше у своїй історії прийматиме міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГогольFEST, повідомили Kyiv Post організатори події.

Зазначимо, свого часу фестиваль увійшов до п’ятірки кращих у Європі з 700+ кандидатів за версією EFFE Awards.

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ГогольFEST у Запоріжжі з 18 жовтня - подробиці

Відкриє захід 9-метрова інсталяція, яка є центральною частиною майбутнього меморіального комплексу "Посадка. Дерево пам'яті". Вона зроблена у вигляді величезного металевого дерева, кожна гілка якого вшановує світлу пам'ять про воїнів, які віддали життя за волю і перемогу українського народу. Автором меморіального комплексу є директор і діючий військовий Дмитро Костюминський.

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У програмі – виступи відомих українських гуртів Dakh Daughters, Пиріг і Батіг, Zapaska.

Культову виставу «Місто Марії» вперше покажуть в Україні після 8 показів на найбільшому європейському театральному фестивалі в Авіньйоні (Франція).

Більше по темі Росія тричі вдарила КАБами по Запоріжжю: є постраждалі Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих, серед яких є дитина.

Також на глядачів чекає українсько-німецький проє «Серце матері: діти рятують наші сльози» режисера Владислава Троїцького – вистава про трагедію матерів, чиї діти на фронті. Одразу після цього шоу їде в Гамбург. Відбується й вистава «Сонячні люди», яка також неодноразово була представлена ​​на провідних європейських майданчиках, останнім часом у Швейцарії, Німеччині, Польщі, Франції та інших країнах.

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А ще в бомбосховищі буде мультимедійна інсталяція «Притулок Покрова» – як місце спокою, де можна послухати творчість українських авторів і побачити роботи наших художників. Окремим арт-об’єктом є інтерактивна конструкція зі старих валіз, куди кожен може поставити щось особливе для себе та доповнити інсталяцію.

Докладніше про програму фестивалю тут.

Цьогорічний фестиваль має нову місію і присвячений Покрові – Дню захисту Вищими Силами воїнів, які захищають свою країну, свою віру, свій народ, – зазначив директор «ГОГОЛЬFEST» Максим Демський.

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Також буде вшановано День українського козацтва, яке три століття тому стояло біля витоків боротьби за утвердження української Незалежності та державності, розквіт культури та самосвідомості.

Придбати квитки можна тут.

Що відомо про фестиваль ГогольFEST

ГогольFEST — міжнародний фестиваль сучасного мистецтва.

За 18 років діяльності його відвідали 600 тис. глядачів – вдвічі більше, ніж населення Венеції. За цей час були організовані 8 рейсів GOGOL Train – першого арт-потяга в Європі.

Фестивалі відбувалися у Києві, Херсоні, Дніпрі, Маріуполі. Спеціальні фестивальні програми, що розповідають про події в Україні, пройшли в Осло, Берліні, Гамбурзі, Дюссельдорфі, Празі та інших містах Європи.

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У 2024 році Люблін отримав звання Культурна столиця Європи-2029, і в межах цього конкурсу українську програму представлятиме саме ГогольFEST. Це перша повноцінна інтеграція та представлення українського культурного сектору на європейській арені.

Цьогорічний фестиваль має на меті підтримати жителів прифронтового Запоріжжя сучасним українським контекстом.

Фестиваль має дві важливі місії:

Зовнішня – представляти Україну у світі країною з сучасною культурою дуже високого рівня. Бо саме культурна дипломатія є запорукою того, щоб світ дізнавався більше про війну та прагнув підтримати Україну.

Внутрішня – наповнити інформаційний простір всередині країни сучасними проукраїнськими наративами, не залишаючи порожніх прогалин для проросійських меседжів. Створити таке середовище, яке б мотивувало молоде покоління залишатися в Україні та брати участь у її відбудові.

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Під час заходу будуть дотримані всі стандарти безпеки: більшість заходів відбуватиметься безпосередньо в укриттях, а інші – у будівлях, обладнаних бомбосховищами. ГогольFEST відбудеться за підтримки Запорізької обласної військової адміністрації, Запорізької міської ради та компанії «МетІнвест».