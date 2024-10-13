В ніч на 14 жовтня по всій Україні, крім півдня, очікуються помірні дощі, вдень невеликі дощі пройдуть у Волинській, Рівненській, північних та східних областях, на решті території без опадів, пише Укрінформ, який отримав відповідний прогноз від Українського гідрометцентру.

Вітер західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°.

На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура у столиці вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°. По регіону вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

В наступні два дні в Україні утримається хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий дощ, 16 жовтня в Криму помірний дощ (15 жовтня вночі в Україні, крім північної частини, Карпат та східних областей, без опадів).

Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, 15 жовтня у південній частині та східних областях 12-17°.

На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

У столичному регіоні 15-16 жовтня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Впродовж 17-18 жовтня в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише у південно-східній частині невеликий дощ.

У західних, північних, Вінницькій, 18 жовтня у більшості центральних областей вночі сильні заморозки 0-3°, на решті території 2-8° тепла; температура вдень в Україні 7-13°, на Закарпатті до 16°.

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У Києві та області 17-18 жовтня дощів не очікується. У столиці вночі сильні заморозки 0-2°; температура вдень близько 10°. На Київщині вночі сильні заморозки 0-3°; температура вдень 7-12° тепла.