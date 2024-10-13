Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, коли на території Польщі буде відкрита база протиракетної оборони США, повідомляє РАР, цитуючи інтерв’ю міністра для польського Radio Rebeliant.

"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіково поблизу Пуцька. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", - сказав Сікорський.

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Він також повідомив, що Польща та США домовилися, «ракети (з американської бази – ред.) будуть збивати і російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські, які загрожують США».

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«Наші опоненти звинуватили нас у знищенні проєкту бази, а вона вже є і незабаром буде офіційно відкрита», - додав очільник польського МЗС (маючи, напевно, на увазі, головного суперника «Громадянської платформи», яку він представляє, тобто партію «Право і Справедливість», яка нині в опозиції до чинної влади Польщі – ред.).

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База ПРО США у польському Редзіково – що відомо

За підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про оперативну готовність протиракетної бази в Редзіково.

База є елементом американського Європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), який є внеском США в інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

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Також під час липневого саміту тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що база в Редзіково, яка є частиною протиракетного щита НАТО, готова до роботи.

Польща повинна збивати ракети і дрони РФ над територією України

Раніше Радослав Сікорський заявляв, що Польща має збивати російські ракети і дрони над територією України, якщо вони прямують у напрямку Польщі.

"Моя особиста думка полягає в тому, що коли ворожі ракети перебувають на курсі до нашого повітряного простору, то це було б актом законної самооборони (збиття їх у повітряному просторі України – ред.)", – заявив тоді Сікорський.

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Очільник польської дипломатії зауважив, що після того, як ворожі ракети перетинають польський повітряний простір, є значний ризик поранити когось уламками, тому краще збивати їх на значній висоті над Україною.