Осінь все більше захоплює місто, а після рівнодення дні стають коротшими. Але це не привід ховатися вдома й пропустити всі найкрутіші події столиці. І щоб ви точно нічого не пропустили, ось вам афіша Києва з переліком місць, де відбудуться найцікавіші події цих вихідних!

Виступ Леся Подерв’янського

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Унікальний стиль автора, який завжди знайде гостре слівце, щоб описати актуальні події сьогодення, зачаровує та не залишає байдужим майже нікого. Ексклюзивна можливість послухати маестро Леся Подерв’янського та побачити його нову програму "Класичні п’єси та новітні оповідання" буде вже цєї п'ятниці. Ви зможете пережити особливі емоції, відвідавши незабутнє шоу.

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Ціна: Від 450 грн. Квитки

Де: Палац культури КПІ, просп. Берестейський, 37

Коли: 18 жовтня, 18:30

День народження Garage

Вже 19 жовтня гастрохабу Garage виповнюється 3 роки. В них буде велике гаражне свято, тож зазивають всіх своїх — сусідів, друзів, гостей. У програмі перший великий сейл натурального від Sabotage Wine та Goodwine, а також Yellow Place Coffee та їхні гарячі коктейлі.

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Для любителів смачненького буде пекарня Bake House та їхній особливий спешл, а стравами з гриля пригощатиме Mirali Restaurant. Буде можливість зібрати осінні букети, випити крафтового пива та послухати музику від Fusionjams.

Ціна: вільний донат

Де: Garage вул. Межигірська, 82

Коли: 19 жовтня з 11:00

Neumateria, Off Night та Moojev у Куренях

Вечори стають холодними, і Курені закривають свою основну терасу. Тож це остання можливість вдягтися тепліше й завітати в це місце, ви якому ви так любили бувати цим літом. Серед виконавців, що очікуються цього вечора, ви побачите Moojev, Neumateria з живим перформансом, а також Off Night. Далі всі події в Куренях перенесуться в теплу й камерну атмосферу біля каміна.

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Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 19 жовтня 16:00

Концерт Арсена Мірзояна

Арсен Мірзоян, також відомий як "Сталевий голос України", є водночас символом мужності й романтизму на українській сцені. Всі його пісні – це щирі балади, сповнені особистих злетів і падінь. Вони розповідають історії з життя виконавця, надихають на сміливі вчинки та дарують віру в щире кохання.

На концерті на вас чекають відомі хіти й класична лірика у виконання Арсена. Це чудова можливість послухати топового виконавця української естради та відпочити після важкого тижня.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 19 жовтня 19:00

Вечірка Closer до Дня народження

Клоусеру виповнюється 11 років — пройшов перший рік другої декади їхньої діяльності та понад два роки життя закладу в новому форматі. У ці дні вони влаштовують цілу розважальну програму для своїх гостей. Виступатимуть такі зірки, як Karine, Yansima, Roman K, Shults. Sasha, француженка Sibil, норвежець Sotofett і LNS із Канади.

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Closer відкриє не лише основну локацію, алй свій сад, який утеплили до зимового сезону. Завітайте, щоб відсвяткувати цю подію разом із улюбленим закладом і послухати метрів української музики.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 19-20 жовтня 16:00

Концерт Kola

Пісні співачки KOLA сьогодні є прикладом української незламності. Вони запам'ятовуються, западають у саму душу та залишаються надійною емоційною опорою для слухачів.

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На концерті співачка презентує програму з головних хітів та декілька нових треків. "Чи разом?", "Дочекаюсь", "Біля серця", "Люди", "Бути простим" та інші роботи прозвучать на великій сцені в оригінальному виконанні. Цей концерт також має благодійну мету, а гроші з нього підуть на підтримку Збройних сил України.

Ціна: від 700 грн. Квитки

Де: Палац спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 19 жовтня 19:00

Концерт Latexfauna