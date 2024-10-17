Японський виробник промислових дронів запускає бізнес-проєкт з використання своїх продуктів для виявлення сухопутних мін, «посіяних» в Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Компанія планує, що проєкт стане прибутковим і буде комерціалізований вже у 2025 фінансовому році, пише японське ділове видання Nikkei.

Японські журналісти вказують, що компанія Prodrone з міста Нагоя буде співпрацювати з токійською консалтинговою агенцією Padeco для комерціалізації проєкту.

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Японські дрони для розмінування в Україні – подробиці

Prodrone буде постачати геодезичні дрони, які можуть літати на висоті приблизно 50 сантиметрів над землею та надавати технічне забезпечення, тоді як Padeco буде відповідати за переговори з місцевими органами влади та компаніями.

Вони планують передати розробку обладнання для виявлення мін та експлуатацію дронів українській компанії.

Механізм розмінування буде виглядати приблизно так: дрони можуть виявляти метал, перебуваючи на висоті кілька десятків сантиметрів над землею. Після виявлення металічних предметів під землею штучний інтелект визначить, чи знайдений метал є сухопутною міною.

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Prodrone буде продовжувати проєкт і підвищувати точність виявлення металу та вдосконалювати ШІ, налагоджувати бездротовий зв'язок за допомогою супутників. Дрони зможуть фіксувати виявлені міни на картах, і ця інформація буде передаватися українському уряду.

Проблема замінування території України – що каже ООН

Приблизно чверть території України, можливо, замінована сухопутними мінами та іншими вибуховими пристроями, підрахували в Програмі розвитку ООН.

Проблема у тому, що на українських сільськогосподарських угіддях необхідно вилучати міни без підриву, щоб уникнути вторинного забруднення металевими фрагментами.

Наразі виявлення мін за допомогою дронів в Україні – не новинка. Втім, як зазначають японські журналісти, за даними українських компаній, станом на вересень цього року не було дронів, здатних робити це у промислових масштбаа.

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Prodrone, який володіє ноу-хау для польоту на наднизьких висотах, надасть технологію, яка допоможе вивести на ринок дрони для виявлення мін.

Варто додати, що починаючи з 2022 року, в Україні близько 600 людей загинули або були поранені протипіхотними мінами. За кількістю жертв Україна вже посіла друге місце після Сирії, цитує видання статистику, оприлюднену Міжнародним рухом за заборону протипіхотних мін

Prodrone оголосила про проєкт у червні й зараз працює над отриманням грантів через Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО/ONUDI).

Після того, як компанія проведе випробування на кошти першого гранту 400 тис. дол. США, який вона очікує отримати вже в листопаді, ONUDI ухвалить рішення про надання додаткових 6,45 млн доларів для фінансування проєкту. Prodrone сподівається розпочати проєкт у 2025 фінансовому році, коли будуть застосовані близько 1000 дронів.

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Prodrone також працює з Padeco з квітня над дослідженням використання дронів для огляду енергомережі в Україні. "У майбутньому ми хотіли би зробити свій внесок у відновлення економіки країни, розвиваючи виробництво дронів як експортну галузь для України", – розповів генеральний директор компанії Сунсуке Тоя.