Внаслідок обстрілу Запоріжжя у суботу ввечері постраждало 10 місцевих жителів.

Серед поранених - двоє дітей.

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Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

«Це чоловіки 35, 37, 39, 55 і 70 років, жінки 60, 67 і 80 та діти 9 й 13 років», - уточнив він.

Росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбами

«19 жовтня о 18:40 війська РФ завдали авіаударів по Запоріжжю», - повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, окупанти атакували місто ФАБами. Під прицілом опинилося три райони.

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Російські боєприпаси влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований житловий будинок, пошкоджені довколишні магазини, автомийка, складське приміщення торгівельного центру та транспортні засоби.

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото поліції.

Більше по темі Росія тричі вдарила КАБами по Запоріжжю: є постраждалі Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих, серед яких є дитина.

Як минула доба на Запоріжжі

Протягом доби окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області.

У більшості випадків гатили з артилерії. Запустили 142 безпілотники різної модифікації. З РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Малу Токмачку.

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Крім Запоріжжя, з авіації росіяни атакували Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

Надійшло 78 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.