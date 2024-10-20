Україна підписала угоду з Німеччиною про негайне посилення системи протиповітряної оборони.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання міністрів оборони G7.
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Посилення української ППО
До проєкту долучаться також Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
«Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України», - написав міністр.
Нідерланди закуплять для України партію дронів
Нідерланди придбають для України партію безпілотників на 42,6 млн євро.
У Міністерстві оборони країни повідомили, що нідерландська компанія DeltaQuad поставить ЗСУ «передові дрони» Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR). Ці безпілотники можуть літати тривалий час і велику відстань.
Британія готує пропозиції щодо далекобійних ударів України
Їх використовують як розвідники для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.
В оборонному відомстві зазначили, що це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.
Україна отримає Mirage від Франції на початку 2025 року
Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку наступного року.
Про це сказав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро. Франція також обіцяє готувати пілотів для цих винищувачів.
Глава зовнішньополітичного відомства запевнив, що його країна й надалі допомагатиме Україні. Йдеться про військову техніку та обладнання, а також підготовку воїнів.
За словами Барро, Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої української бригади. Це бригада Анни Київської.