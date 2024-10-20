Україна підписала угоду з Німеччиною про негайне посилення системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання міністрів оборони G7.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Посилення української ППО

До проєкту долучаться також Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

«Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України», - написав міністр.

Advertisement

Нідерланди закуплять для України партію дронів

Нідерланди придбають для України партію безпілотників на 42,6 млн євро.

У Міністерстві оборони країни повідомили, що нідерландська компанія DeltaQuad поставить ЗСУ «передові дрони» Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR). Ці безпілотники можуть літати тривалий час і велику відстань.

Більше по темі Британія готує пропозиції щодо далекобійних ударів України Наразі британська сторона опрацьовує свої пропозиції в межах практичного втілення "Плану перемоги".

Їх використовують як розвідники для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.

В оборонному відомстві зазначили, що це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.

Україна отримає Mirage від Франції на початку 2025 року

Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку наступного року.

Про це сказав французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро. Франція також обіцяє готувати пілотів для цих винищувачів.

Advertisement

Глава зовнішньополітичного відомства запевнив, що його країна й надалі допомагатиме Україні. Йдеться про військову техніку та обладнання, а також підготовку воїнів.

За словами Барро, Франція - перша країна, яка займається підготовкою цілої української бригади. Це бригада Анни Київської.