Вночі російські війська атакували Кривий Ріг балістикою.
Вдарили по місту двічі.
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Постраждало 17 людей.
Пошкоджені будинки та автомобілі.
Удар по Кривому Рогу: що відомо про стан постраждалих
14 потерпілим знадобилась допомога медиків.
Восьмеро людей перебувають у лікарні. Їхній стан - середньої тяжкості.
Серед постраждалих - рятувальник. Він потрапив під удар під час повторного обстрілу.
Пошкоджені сім багатоквартирних будинків, готель, магазин, адміністративна будівля та навчальний заклад.
Побито близько 15 автівок. Зокрема, й три пожежні машини, три службових автомобілів поліції та карета «швидкої».
Російські війська вдарили по Запоріжжю з авіації
У суботу ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Атакували три райони міста.
Постраждало 10 людей. Серед них - двоє дітей.
Російські боєприпаси влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості.
ППО збила 22 "Шахеди", якими РФ вночі атакувала Україну
Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований житловий будинок, пошкоджені довколишні магазини, складське приміщення та автомобілі.
Загалом протягом доби окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області.