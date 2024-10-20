Вночі російські війська атакували Кривий Ріг балістикою. 

Вдарили по місту двічі. 

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Постраждало 17 людей. 

Пошкоджені будинки та автомобілі. 

Удар по Кривому Рогу: що відомо про стан постраждалих

14 потерпілим знадобилась допомога медиків.

Восьмеро людей перебувають у лікарні. Їхній стан - середньої тяжкості.

Серед постраждалих - рятувальник. Він потрапив під удар під час повторного обстрілу. 

Пошкоджені сім багатоквартирних будинків, готель, магазин, адміністративна будівля та навчальний заклад. 

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Побито близько 15 автівок. Зокрема, й три пожежні машини, три службових автомобілів поліції та карета «швидкої». 

Російські війська вдарили по Запоріжжю з авіації

У суботу ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Атакували три райони міста. 

Постраждало 10 людей. Серед них - двоє дітей. 

Російські боєприпаси влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості.

ППО збила 22
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Сили ППО працювали у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований житловий будинок, пошкоджені довколишні магазини, складське приміщення та автомобілі. 

Загалом протягом доби окупанти обстріляли 9 населених пунктів Запорізької області. 

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