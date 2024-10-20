У Молдові у неділю проходять вибори президента і конституційний референдум щодо європейської інтеграції країни.
Виборчі дільниці залишатимуться відкритими з 07:00 до 21:00.
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Очікується, що у голосуванні візьмуть участь понад три мільйони людей.
Вибори у Молдові: що відомо про кандидатів
За посаду президента Молдови змагаються одинадцять кандидатів, що є найбільшою кількістю після повернення до прямих президентських виборів у 2016 році.
Зокрема, у президентських перегонах беруть участь чинна лідерка країни Майя Санду (Дія і солідарність), Олександр Стояногло (Партія соціалістів) та Ренато Усатий (Наша партія).
По всій Молдові були відкриті 1957 виборчих дільниць. До голосування можуть долучитися громадяни, які мешкають за кордоном, – у 37 країнах відкрили 234 виборчі дільниці.
Крім цього, вперше громадяни Молдови у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії можуть віддати свій голос поштою.
Президентські вибори визнають такими, що відбулися, якщо у них візьмуть участь не менше 30% виборців.
Перемогу отримає кандидат, який набере абсолютну більшість голосів. Якщо цього не станеться, за два тижні відбудеться другий тур президентських виборів.
Головним претендентом на президентську посаду є нинішній президент Молдови Майя Санду.
Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, у першому турі виборів Санду може отримати від 24,5% до 35,5% голосів виборців. Санду є давнім другом України й неодноразово висловлювала підтримку українцям у боротьбі з російськими окупантами.
Головним опонентом Майі Санду молдовські політологи вважають колишнього генерального прокурора республіки та ексзаступника голови парламенту Олександра Стояногло.
Він - висуванець лівої проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова. Його потенційна електоральна підтримка, згідно з соціологічними опитуваннями, - від 9,9% до 12% голосів виборів.
Далі йде політик з напівкримінальним минулим та російським паспортом Ренато Усатий. Усатий - голова партії «Наша партія», яка начебто виступає одночасно і проти ЄС, і проти Митного союзу з РФ. 20 жовтня його готові підтримати від 6,2 до 11,6% виборців (згідно з результатами різних опитувань).