У Молдові у неділю проходять вибори президента і конституційний референдум щодо європейської інтеграції країни.

Виборчі дільниці залишатимуться відкритими з 07:00 до 21:00.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Очікується, що у голосуванні візьмуть участь понад три мільйони людей.

Вибори у Молдові: що відомо про кандидатів

За посаду президента Молдови змагаються одинадцять кандидатів, що є найбільшою кількістю після повернення до прямих президентських виборів у 2016 році.

Зокрема, у президентських перегонах беруть участь чинна лідерка країни Майя Санду (Дія і солідарність), Олександр Стояногло (Партія соціалістів) та Ренато Усатий (Наша партія).

Advertisement

По всій Молдові були відкриті 1957 виборчих дільниць. До голосування можуть долучитися громадяни, які мешкають за кордоном, – у 37 країнах відкрили 234 виборчі дільниці.

Крім цього, вперше громадяни Молдови у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії можуть віддати свій голос поштою.

Президентські вибори визнають такими, що відбулися, якщо у них візьмуть участь не менше 30% виборців.

Перемогу отримає кандидат, який набере абсолютну більшість голосів. Якщо цього не станеться, за два тижні відбудеться другий тур президентських виборів.

Advertisement

Головним претендентом на президентську посаду є нинішній президент Молдови Майя Санду.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, у першому турі виборів Санду може отримати від 24,5% до 35,5% голосів виборців. Санду є давнім другом України й неодноразово висловлювала підтримку українцям у боротьбі з російськими окупантами.

Головним опонентом Майі Санду молдовські політологи вважають колишнього генерального прокурора республіки та ексзаступника голови парламенту Олександра Стояногло.

Він - висуванець лівої проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова. Його потенційна електоральна підтримка, згідно з соціологічними опитуваннями, - від 9,9% до 12% голосів виборів.

Advertisement

Далі йде політик з напівкримінальним минулим та російським паспортом Ренато Усатий. Усатий - голова партії «Наша партія», яка начебто виступає одночасно і проти ЄС, і проти Митного союзу з РФ. 20 жовтня його готові підтримати від 6,2 до 11,6% виборців (згідно з результатами різних опитувань).