У російському місті Дзержинськ Нижегородської області дрони атакували завод імені Я.М. Свердлова, який є частиною російського військово-промислового комплексу.

Вибухи пролунали вночі. 

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Дрони атакували завод у російському Дзержинську

Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та дим в районі заводу Свердлова. 

За їхніми словами, гучно було близько 3:30. Кажуть, чули приблизно 10 вибухів з інтервалом у кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг. 

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Як пише ASTRA, завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин для різних галузей. Він перебуває у санкційному списку України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України». 

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Також підприємтсво перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

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Минулої ночі дрони атакували російський Брянськ. 

Пабліки писали, що безпілотники могли влучити у завод мікроелектроніки. 

Йдеться про завод «Кремний ЭЛ» - один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер. 

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