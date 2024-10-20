У російському місті Дзержинськ Нижегородської області дрони атакували завод імені Я.М. Свердлова, який є частиною російського військово-промислового комплексу.
Вибухи пролунали вночі.
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Дрони атакували завод у російському Дзержинську
Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та дим в районі заводу Свердлова.
За їхніми словами, гучно було близько 3:30. Кажуть, чули приблизно 10 вибухів з інтервалом у кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг.
Як пише ASTRA, завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин для різних галузей. Він перебуває у санкційному списку України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».
Також підприємтсво перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.
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У Брянську дрони, ймовірно, влучити у завод мікроелектроніки
Минулої ночі дрони атакували російський Брянськ.
Пабліки писали, що безпілотники могли влучити у завод мікроелектроніки.
Йдеться про завод «Кремний ЭЛ» - один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер.