У російському місті Дзержинськ Нижегородської області дрони атакували завод імені Я.М. Свердлова, який є частиною російського військово-промислового комплексу. Вибухи пролунали вночі. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Про це пишуть телеграм-канали. Дрони атакували завод у російському Дзержинську Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та дим в районі заводу Свердлова. За їхніми словами, гучно було близько 3:30. Кажуть, чули приблизно 10 вибухів з інтервалом у кілька хвилин. Також були звуки стрілянини та автоматних черг. Advertisement

Як пише ASTRA, завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин для різних галузей. Він перебуває у санкційному списку України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».

Також підприємтсво перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Більше по темі Росія використовує підставні компанії для транспортування СПГ Мережа підставних компанії необхідна для транспортування газу (СПГ) з підсанкційного заводу.