Вдень російські війська обстріляли село Радькове у Чугуївському районі на Харківщині.

Ворожий боєприпас влучив у приватний будинок.

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Загинув чоловік. Ще один - поранений.

Армія РФ б'є по Харківщині

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів.

«З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка», - йдеться в повідомленні ОВА.

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Ще один місцевий житель постраждав. У нього - гостра реакція на стрес.

Росіяни атакують цивільну інфраструктуру

На Борівському напрямку росіяни б'ють по інфраструктурі.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів пошкоджено газогін та трансформатор.

Без світла залишилося близько 1100 абонентів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог б'є по цивільний інфраструктурі: пошкоджено газогін, пошкоджено місцевий автотрансформатор, близько 1100 абонентів залишились без електроенергії», - сказав він.