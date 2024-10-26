У Львові затримали посадовця ТЦК, якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди колезі.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону.

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У Львові затримали посадовця ТЦК: у чому підозрюють

За даними слідства, підозрюваний намагався «підкупити» свого колегу, яким здійснює перевірки, щоб «прикрити» підлеглого - старшого солдата, який перебував на робочому місці напідпитку.

За це фігурант пропонував 2 тисячі доларів.

«Підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався «підкупити» уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого - старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння», - йдеться у повідомленні.

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Затримали чоловіка під час передачі всієї суми хабаря.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Йому загрожує від 4 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без.