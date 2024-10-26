З 19 до 23 жовтня 2024 року українські виробники презентували свою харчову продукцію в Парижі на одній із найвпливовіших міжнародних виставок харчової промисловості у світі - SIAL PARIS.

Цьогорічний захід став особливим - виставка відзначила 60-ту річницю.

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SIAL PARIS 2024: що відомо про виставку

SIAL PARIS 2024 зібрав сім з половиною тисяч експонентів, які представили харчову продукцію у 10 тематичних секторах.

Виставку відвідали понад 8 тисяч лідерів у галузі продовольства зі 130 країн.

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Україну презентували понад 80 українських виробників харчової продукції. Вони були представлені Національним стендом, колективними експозиціями та індивідуальними стендами.

Органічні експортери на SIAL PARIS 2024. Джерело: ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту»

Міжнародній аудиторії представили, зокрема, українські органічні продукти - крупи, мед, борошно, молочну продукцію, овочі, консервацію, які сертифіковані відповідно до високих вимог органічного регулювання Європейського Союзу.

Національний стенд України на SIAL PARIS 2024

На Національному стенді України на SIAL PARIS 2024 вперше було представлено органічну продукцію, марковану не тільки логотипом для органічної продукції ЄС (євролисток), але й державним логотипом для органічної продукції, який належить Міністерству аграрної політики та продовольства України.

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Цей логотип використовують лише ті українські компанії, які внесені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції зі статусом «органічна продукція».

Молочні виробники представили тверді та плавлені сири, вершкове масло та цільномолочну продукцію, згущене молоко, сирні снеки та дитяче харчування.

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Експортери молочної продукції на SIAL PARIS 2024. Джерело: швейцарсько-українська програма «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»

Під час виставки учасники ознайомилися з інноваціями та трендами харчової галузі, провели зустрічі з міжнародними імпортерами й дистрибʼюторами.

Презентація сирів-експонентів, сирів-переможців міжнародного сирного конкурсу WCA та органічних продуктів. Джерело: ДУ«Офіс з розвитку підприємництва та експорту»

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Також учасникам вдалося підписати низку меморандумів та контрактів про співпрацю з іноземними компаніями.

Серед досягнень Національного стенда України - перемога компанії ТОВ «Прайм Снек» (ТМ snEco) у номінації Dairy Products Award у межах премії SIAL Innovation Awards.

Їхній продукт, хрусткі сирні кульки, отримав визнання як найкращий інноваційний продукт у категорії молочних виробів. Цей успіх вкотре підтверджує високі стандарти української продукції та відкриває нові горизонти для виходу на міжнародні ринки, кажуть українські представники.