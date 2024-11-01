31 жовтня росіяни вдарили керованою авіабомбою по приватному підприємстві в місті Дергачі та по околицях Харкова, повідомили поліція Харківської області та обласна прокуратура.
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Внаслідок атаки на підприємство в Дергачах, постраждали двоє цивільних охоронців підприємства: 39-річний чоловік дістав поранень, а 64-річний чоловік переніс гостру стресову реакцію.
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Поряд з місцем події перебував ще один чоловік, 42 роки, який також відчув сильний стрес.
Друга авіабомба влучила в околицях Харкова, пошкодивши приватний будинок та три автомобілі. Постраждали 37-річний чоловік і 49-річна жінка, обидва відчули гостру стресову реакцію.
Внаслідок обстрілів п’ятеро осіб звернулися за медичною допомогою.
За даними місцевої прокуратури, на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони збирають докази воєнних злочинів Росії.
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"За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України", − пояснила Харківська обласна прокуратура.
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Увечері, 30 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по багатоповерховому будинку в Салтівському районі Харкова.
Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки у Харкові 30 жовтня збільшилася до трьох людей, а поранених − до 36.
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