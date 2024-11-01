31 жовтня росіяни вдарили керованою авіабомбою по приватному підприємстві в місті Дергачі та по околицях Харкова, повідомили поліція Харківської області та обласна прокуратура.

Удар КАБами по Харкову та області 31 жовтня − подробиці

Внаслідок атаки на підприємство в Дергачах, постраждали двоє цивільних охоронців підприємства: 39-річний чоловік дістав поранень, а 64-річний чоловік переніс гостру стресову реакцію.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Поряд з місцем події перебував ще один чоловік, 42 роки, який також відчув сильний стрес.

Advertisement

Друга авіабомба влучила в околицях Харкова, пошкодивши приватний будинок та три автомобілі. Постраждали 37-річний чоловік і 49-річна жінка, обидва відчули гостру стресову реакцію.

Внаслідок обстрілів п’ятеро осіб звернулися за медичною допомогою.

За даними місцевої прокуратури, на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони збирають докази воєнних злочинів Росії.

"За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України", − пояснила Харківська обласна прокуратура.