Увечері, 30 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по багатоповерховому будинку в Салтівському районі Харкова.
Про це повідомили президент України Володимир Зеленський, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Міністерство внутрішніх справ.
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Удар КАБом по дев'ятиповерхівці в Харкові − подробиці
За даними Синєгубова станом на 7:43, внаслідок влучання загинули 12-річний і 15-річний хлопчики.
Удар КАБом зруйнував під'їзд багатоповерхівки з п’ятого до першого поверху.
Раніше керівник ОВА заявляв, що з-під завалів деблокували фрагменти тіла, а особу встановлять після проведення експертизи.
"Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", − наголосив Синєгубов зазначив він.
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Водночас Міністерство внутрішніх справ додало, що кількість постраждалих збільшилася до 35 осіб.
Аварійно-рятувальні роботи досі тривають, а під завалами ще можуть бути люди.
Своєю чергою Президент Зеленський наголосив, що партнери України бачать, що саме щодня відбувається в країні.
"І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України", – зазначив український президент.
Російські безпілотники налетіли на Київ: є постраждалі
У ніч проти 30 жовтня Росія вкотре намагалася атакувати столицю.
Ворожі БпЛА летіли в бік столиці з різних напрямків і на різних висотах. Однак ППО вчасно знешкодила всі повітряні цілі.
Унаслідок атаки ударних дронів в місті зафіксували падіння уламків в Соломʼянському районі.
За іншою адресою в Солом'янському районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП.