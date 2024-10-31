Увечері, 30 жовтня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по багатоповерховому будинку в Салтівському районі Харкова.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Міністерство внутрішніх справ.

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Удар КАБом по дев'ятиповерхівці в Харкові − подробиці

За даними Синєгубова станом на 7:43, внаслідок влучання загинули 12-річний і 15-річний хлопчики.

Удар КАБом зруйнував під'їзд багатоповерхівки з п’ятого до першого поверху.

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Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Телеграм

Раніше керівник ОВА заявляв, що з-під завалів деблокували фрагменти тіла, а особу встановлять після проведення експертизи.

"Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", − наголосив Синєгубов зазначив він.

Більше по темі СБУ викрила агента ГРУ, який допомагав росіянам бити по Вовчанську Ним виявився 34-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербували напередодні повторного наступу росіян на Харківщину.

Водночас Міністерство внутрішніх справ додало, що кількість постраждалих збільшилася до 35 осіб.

Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Телеграм

Аварійно-рятувальні роботи досі тривають, а під завалами ще можуть бути люди.

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Своєю чергою Президент Зеленський наголосив, що партнери України бачать, що саме щодня відбувається в країні.

"І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України", – зазначив український президент.