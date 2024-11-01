У ніч проти 1 листопада ППО знешкодила 31 із 48 російських дронів типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Нічна атака на Україну 1 листопада − подробиці
48 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Курськ у Росії.
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"Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю", − додали Повітряні сили.
Ворог також запустив три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини.
Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
14 безпілотники локаційно втрачені, а ще три полетіли до Білорусі.
Українській ППО також вдалося ліквідувати одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, а інші через протидію РЕБ не досягли цілей.
Останні атаки дронів на Україну − що треба знати
31 жовтня українські сили ППО знищили 17 із 43 російських дронів типу "Шахед". Українській ППО також вдалося знешкодити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Одещині.
У ніч проти 30 жовтня сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", а ще 25 безпілотників локаційно втрачені внаслідок роботи РЕБ.
У ніч проти 29 жовтня українські сили ППО знищили 26 із 48 ворожих дронів.
20 безпілотників локаційно втрачені, а ще один повернувся в Росію.