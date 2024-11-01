У ніч проти 1 листопада ППО знешкодила 31 із 48 російських дронів типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака на Україну 1 листопада − подробиці

48 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Курськ у Росії.

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"Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю", − додали Повітряні сили.

Ворог також запустив три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини.

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Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

14 безпілотники локаційно втрачені, а ще три полетіли до Білорусі.

Українській ППО також вдалося ліквідувати одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, а інші через протидію РЕБ не досягли цілей.

Останні атаки дронів на Україну − що треба знати

31 жовтня українські сили ППО знищили 17 із 43 російських дронів типу "Шахед". Українській ППО також вдалося знешкодити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 на Одещині.

У ніч проти 30 жовтня сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", а ще 25 безпілотників локаційно втрачені внаслідок роботи РЕБ.

У ніч проти 29 жовтня українські сили ППО знищили 26 із 48 ворожих дронів.

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 20 безпілотників локаційно втрачені, а ще один повернувся в Росію.

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