У ніч проти 1 листопада ППО знешкодила 31 із 48 російських дронів типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака на Україну 1 листопада − подробиці

48 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Курськ у Росії.

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"Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю", − додали Повітряні сили.

Ворог також запустив три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини.

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Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

14 безпілотники локаційно втрачені, а ще три полетіли до Білорусі.

Українській ППО також вдалося ліквідувати одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, а інші через протидію РЕБ не досягли цілей.