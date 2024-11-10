23 листопада в Україні День пам’яті жертв голодоморів 1932–1933 років.
У цей день у Національній філармонії відбудеться концерт пам’яті.
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У програмі - найбільш трагічні твори світової класики.
Прозвучать «Панахида за померлими з голоду» Євгена Станковича, композиції американських митців - «Adagio» Самюела Барбера, «Червона скрипка» Джона Корільяно та «Список Шиндлера» Джона Вільямса.
Пам'ятний концерт у День пам’яті жертв голодоморів
Концерт відбудеться у Колонній залі Національної філармонії України о 19.00.
Він продемонструє потужну синергію трьох провідних виконавських колективів країни - Національного ансамблю солістів «Київська камерата», Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Національної заслуженої академічної капели України «Думка».
Диригуватиме концертом Кері-Лінн Вілсон, яка нещодавно стала головною диригенткою «Київської камерати». Ще на початку повномасштабного вторгнення вона організувала оркестр Ukrainian Freedom Orchestra з українських професійних музикантів, який виступає на підтримку України по всьому світу.
В імпрезі також візьме участь відома українська скрипалька Богдана Півненко, генеральна директорка-художня керівниця «Київської камерати», яка протягом багатьох років активно пропагує новітню українську академічну музику.
Програма концерту пам’яті
Американо-українська програма концерту складається з драматичних творів всесвітньо визнаних сучасних класиків.
«Панахида за померлими з голоду» Євгена Станковича - знаковий та позачасовий твір не тільки для української, а для світової історії. У ньому оспівана одна з найстрашніших трагедій ХХ століття - голодомор, під час якого знищувалася українська нація.
У концерті прозвучать найпопулярніші американські світові хіти.
Геніальне скорботно-щемливе «Adagio» для струнних Самюеля Барбера, яке вийшло з-під пера композитора у 1936 році. У 2004 році слухачі BBC назвали «Adagio» одним із «найсумніших творів класичної музики».
Композиція сприймається як реквієм. Тому нею озвучують найдраматичніші світові події. Приміром, саме «Adagio» супроводжувало у 2001 році в Альберт-холі згадку про жертв терактів 11 вересня в Нью-Йорку.
Також прозвучить музика Джона Вільямса до фільму Стівена Спілберга «Список Шиндлера». За саундтрек до цієї епічної історичної драми композитор отримав «Оскар», премію BAFTA та «Греммі».
Завершить імпрезу Концерт для скрипки з оркестром «Червона скрипка» Джона Корільяно, за яку композитора було нагороджено премією «Оскар».
Це філософська притча про історію і мандрівку особливої «червоної скрипки», яка керує і вершить долі музикантів, що нею володіють. Символічно, що цей твір був замовлений композитору чоловіком диригенти Кері-Лінн Вілсон, директором Метрополітен-опера Пітером Гелбом.
Знаковий концерт з найтрагічніших творів світової класики під батутою Кері-Лінн Вілсон продемонструє співробітництво та партнерство на всіх рівнях США та України.
Концерт стане ще одним символом стійкості української культури, її місії в увіковіченні важливих подій у пам’яті не тільки нашої країни, але й всього світу.