Третього листопада у Молдові проходить другий тур виборів президента.

За посаду глави держави борються два кандидати - чинна президентка Мая Санду і колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло.

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Вибори у Молдові

У першому турі президентських виборів у Молдові президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів.

Колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримує проросійська Соціалістична партія, став другим. За нього проголосували 25,98% виборців.

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Переможця обиратимуть у другому турі виборів президента Молдови, бо жоден з кандидатів не набрав більш ніж половини голосів.

З РФ до Молдови привезли людей для голосування, - ЗМІ

Напередодні другого туру виборів президента Молдови у країну приїхало кілька «організованих автобусів» з громадянами, які живуть у Росії й прибули для голосування.

Про це пише TV8. За інформацією ЗМІ, людей привезли безплатно.

Видання посилається на Генеральний інспекторат поліції.

У відомстві заявили про збільшення потоку автобусів з іноземними номерами, що перевозили громадян з РФ, які спершу прилітали в аеропорт Стамбула. Крім того, у перевізників не було жодних контрактів на таку діяльність.

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«Ми вважаємо, що це організоване перевезення, що здійснюється у певних інтересах», - зазначили у поліції Молдови.

Там зауважили, що ці люди у будь-якому разі можуть в'їхати в країну, адже вони громадяни Молдови.

Агентство IPN з посиланням на джерела у митній службі і прикордонній поліції пише, що у даному випадку йдеться про три автобуси з приблизно 150 пасажирами.

За інформацією видання, вони прилетіли з РФ літаком до Стамбула. Там їх зустріли три автобуси з молдовськими номерами. Людей довезли до Болгарії та пересадили в інші автобуси, що належать болгарській компанії. Далі вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.

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Поговоривши з пасажирами, співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не платили.

Референдум за Євросоюз у Молдові ледь не провалився

Разом з першим туром виборів президента 20 жовтня у Молдові відбувся референдум щодо євроінтеграції.

Громадяни мали дати відповідь на питання чи погоджуються вони з внесенням змін до Конституції країни, які спрямовані на євроінтеграцію.

Kyiv Post писав про те, чому це голосування було важливе для країни.

На початку підрахунку кількість тих, хто був проти європейського руху Молдови, вражала - співвідношення голосів було 55% на 45%.

Європейську інтеграцію врятувала столиця Кишинів, яка дала більшість голосів за європейську перспективу, а також діаспора, яка за кордоном голосувала за європейський розвиток країни.

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Фінальний результат - 50,42% ЗА проти 49,58% голосів ПРОТИ. Або 751 000 голосів проти 737 000.

Європейська інтеграція Молдови перемогла проросійські гасла лише з перевагою в 13 000 голосів.