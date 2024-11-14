Європейський Союз оштрафував компанію Meta на майже 800 мільйонів євро.

Причиною штрафу стало порушення антимонопольних правил, повідомляє AFP.

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ЄС звинувачує Meta у зловживанні домінуючим становищем на ринку

Meta автоматично включала для користувачів Facebook доступ до сервісу оголошень Facebook Marketplace, що, на думку ЄС, дало Marketplace несправедливу перевагу перед конкурентами.

Meta отримала штраф у розмірі майже 800 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил ЄС.

Європейська комісія врахувала тривалість та серйозність порушення, а також величезний дохід Meta (близько 135 млрд доларів у минулому році).

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Крім того, ЄС звинувачує компанію у зловживанні домінуючим становищем на ринку, створюючи невигідні умови для конкурентів Facebook Marketplace.

Meta не погоджується зі штрафом та планує оскаржити рішення. Компанія наполягає, що користувачі Facebook користуються Marketplace добровільно, а не примусово.

Єврокомісія стверджує, що Meta зловживала своїм домінуючим становищем на ринку, надаючи Facebook Marketplace несправедливу перевагу.

Оскільки Marketplace був інтегрований у Facebook, усі користувачі соцмережі автоматично отримували до нього доступ, що створювало нерівні умови для конкурентів.

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Крім того, ЄС вважає, що Meta використовувала дані рекламодавців з Facebook та Instagram для просування Facebook Marketplace, що також є порушенням.

Meta заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що не використовує дані рекламодавців неналежним чином та створила системи контролю для забезпечення чесної конкуренції.

Єврокомісія наголошує, що Meta, як лідер ринку, повинна відповідально ставитися до свого становища та не обмежувати конкуренцію.

ЄК розпочала низку розслідувань проти Apple, Meta і Alphabet - подробиці

У березні Європейська комісія розпочала п’ять розслідувань проти американських техгігантів Apple, Meta і Alphabet. Перші два розслідування зосереджені на порушеннях «антирульових» правил компаніями Alphabet і Apple.

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Відповідно до європейського закону «Про цифрові послуги» (DMA), технологічні фірми не мають права забороняти компаніям повідомляти своїм клієнтам про дешевші варіанти їхніх продуктів або про підписки за межами магазину додатків (наприклад App Store).