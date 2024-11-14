Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility.

Тепер Україна очікує швидке погодження від Ради ЄС, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЄС виділить Україні 4,1 млрд євро - подробиці

Єврокомісія схвалила виділення Україні 4,1 млрд євро фінансової допомоги. Це рішення пов'язане з позитивною оцінкою реформ, проведених українським урядом.

Очікується, що після схвалення Ради ЄС загальна сума допомоги Україні в цьому році сягне 16,1 млрд євро.

Advertisement

Шмигаль подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також зазначив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Європейський Союз остаточно схвалив кредит Україні до €35 млрд

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.

Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

Advertisement

Україні надійшов транш від МВФ на близько $1,1 млрд

До бюджету України надійшов близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.

Український уряд спрямує кошти на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Цей транш, за словами Прем'єра, Україна отримала завдяки вдалому п'ятому перегляду програми EFF на 15,6 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд погодився на новий графік, який містить чотири транші на загальну суму близько 2,612 млрд доларів для України.