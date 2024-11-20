Молодих людей з окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей Росія вперше відправила на строкову службу в Збройних силах РФ. Це сталося 16 листопада в Батайську Ростовської області та Сімферополі, що на Кримському півострові, де відбулася церемонія відправлення.

Як зазначають кремлівські медіа, призовників нібито не будуть відправляти на фронт – вони служитимуть у частинах Південного військового округу в Ростовській області, Краснодарському краї та анексованому Криму. На всіх пунктах збору призовники проходять медогляд, дактилоскопію та професійний відбір з урахуванням рівня освіти, після чого їм видають банківські картки й речі.

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Проводячи призовну кампанію на тимчасово окупованих територіях України, Росія грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє державі-окупанту примушувати осіб на таких територіях служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

Втім, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР" насильно залучали до "народної міліції" Росії, часто відправляючи їх на фронт без належного спорядження та підготовки, що призвело до великих втрат серед цих людей. Восени 2022 року підрозділи цих самопроголошених республік були включені до складу російської армії, що також сприяло ще більшим втратам і проблемам у їхньому бойовому потенціалі.

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Призваним на строкову службу обіцяють не відправляти їх на фронт, але вони все одно опиняються в бойових умовах. Багатьох із них зараховують до підрозділів, які вже беруть участь у бойових діях, і попри відсутність підготовки та належного спорядження, їх кидають на передову, що призводить до великих втрат серед новобранців.

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1 жовтня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти примусової мобілізації українців до російських збройних сил на тимчасово окупованих територіях. Україна засуджує дії Росії, які порушують міжнародне право та суверенітет країни.

"Закликаємо громадян України на тимчасово окупованих територіях всіляко уникати такого «призову», а осіб, які будуть примусово долучені до армії держави-агресора, за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн", – йдеться в заяві міністерства.